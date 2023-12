Rimoldigno e Papà Rimo al Città Sant’Angelo Village Outlet

Al Città Sant’Angelo Village Outlet prosegue il Christmas Festival. Sabato 30 dicembre, dalle ore 16:30, saranno ospiti lo youtuber e creator Rimoldigno, in compagnia del suo simpaticissimo Papà Rimo. Un meet&greet imperdibile per conoscere un personaggio seguito da milioni di follower. Simone Rimoldi è diventato in poco tempo una vera star di Youtube dove è conosciuto come Rimoldigno; evidente è il riferimento al calciatore brasiliano Ronaldinho che Simone, che il calcio lo segue e lo pratica, ha sempre ammirato fin da quando era bambino. È stato il padre a creare e proporre questo nickname e ora affianca il figlio nei suoi video: ormai anche Papà Rimo è diventato un vero idolo.

Per accedere all’evento è necessario il pass gratuito, da ritirare nell’infopoint dal 26 al 30 dicembre dalle 10 alle 18:30 (disponibili fino ad esaurimento scorte). “Il Natale lo abbiamo anticipato con una meravigliosa parata tutta luminosa grazie agli artisti della Golden Parade - commenta il direttore Giuseppe Di Gianvincenzo - con una grandissimo successo. Per il fine settimana che ci porterà al 2024 volevamo regalare, ai ragazzi e alle loro famiglie, due artisti davvero apprezzati e amati come Rimoldigno e papà Rimo. Un meet&greet che riscuoterà davvero grande successo perché sono artisti che divertono i follower con contenuti simpatici e che fanno ridere. Momenti, quindi, di spensieratezza e divertimento. Il modo migliore per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024”.