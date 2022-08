Ventuno equipaggi si sfideranno per la 27esima edizione della Regata dei Gonfaloni

Torna anche quest'anno l'appuntamento, diventato ormai un classico per le marinerie abruzzesi e dell'Adriatico, con la "Regata dei Gonfaloni". Domenica 4 settembre saranno in acqua 21 equipaggi complessivamente fra la categoria uomini e quella delle donne. Una competizione viva, agonistica che però rappresenta soprattutto una celebrazione e una feste delle tradizioni legate al mare.

La 27sima edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti cui hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo sport Patrizia Martelli e il presidente dell’associazione Il Maestrale, Fabrizio Verzulli. Domenica 4 settembre le marinerie rappresentate si sfideranno ancora una volta all’interno del porto canale di Pescara. Il sindaco Masci:



"Io vissi direttamente la nascita di questa manifestazione nel 1995 perché allora ero assessore al turismo. Mai come quest’anno Pescara ha vissuto sul mare e questa regata ne è la conferma, in una stagione che ha visto la nostra città riempirsi di turisti che hanno goduto del nostro mare Bandiera Blu e di numerose manifestazioni che l’anno resa più bella e attrattiva. Riguardo alle tradizioni che questa manifestazione rappresenta, l’amministrazione sta lavorando sul museo del Mare che avrà uno spazio dedicato alla “gente di mare”. Quella bellissima struttura è in fase di riqualificazione e sarà pronta entro la fine dell’anno. La Regata dei Gonfaloni è un altro elemento identitario, di forza rievocativa ma anche di interesse turistico e noi siamo quindi orgogliosi di poter ricevere qui molte marinerie dell’Adriatico"

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo, nacque da un'idea di Giovanni Verzulli, storica figura della Marina sud, che con il suo impegno e la sua dedizione ne ha permesso la realizzazione per ben 23 volte, fino alla sua scomparsa.

Oggi a capo dell'associazione è passato al figlio Fabrizio, che con la collaborazione della famiglia continua nella tradizione e in memoria del padre Giovanni che ha dichiarato:

Ogni anno abbiamo l’occasione di vedere quanto sia forte il rapporto con tutti i nostri colleghi della costa adriatica, nonostante le difficoltà che stiamo attraversando. In questa edizione i partecipanti sono addirittura aumentati e questo ci rende felici, La manifestazione sportiva della domenica 4settembre sarà preceduta da una serata sabato 3 Settembre all'insegna del cibo (pesce locale) e di spettacoli musicali e folkloristici.

Categoria uomini: 1 Lega navale Molfetta (due squadre), 2 Martinsicuro, 3 Passignano, 4 Vogatori città di Taranto, 5 Lega navale Taranto, 6 Lega navale Ortona, 7 La ciurma Vasto, 8 Termoli (due squadre), 9 Porto Antico Pescara, 10. Pescara (lifeguard), 11. Canottieri Pescara

Categoria donne: 1 Termoli (due squadre), 2 Porto Antico Pescara, 3 Lega navale Ortona, 4 Lega navale Taranto, 5 Palio di Taranto, 6 Lega navale Molfetta, 7 Canottieri Pescara