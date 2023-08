Tutto pronto per la "Notte blu" di Silvi: le modifiche alla viabilità

Lungomare in festa a Silvi per la "Notte blu" in programma giovedì 3 agosto. Sono previsti concerti nelle diverse piazze della riviera, negozi e locali aperti fino a notte fonda. Per questo, il Comune ha predisposto un piano di modifiche alla viabilità: dalle ore 15:00 di oggi alle 03:00 di divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati sul lungomare: dalla rotatoria di via D’Annunzio (ex Playa Hotel) fino a via Garibaldi nord (intersezione sottopasso Palestini), nelle le aree parcheggio di piazze Colombo e Ideal, nell’area a parcheggio di via Garibaldi, compresa tra piazza Marconi e l’edificio comunale, nell’area a parcheggio di Via Rossi, compresa tra la scuola Bindi e l’edificio ex Hotel Milano, Piazza A. Moro.

Per lo stesso periodo di tempo (15:00 di oggi e fino alle 03:00 del 4 agosto) in via Rampa Fiume è sospeso il senso unico di marcia, secondo la direzione monti-mare ed è contestualmente istituito il senso unico di circolazione, secondo la direzione di marcia mare-monti. L’accesso al lungomare è vietato con interdizione dell’afflusso dei veicoli sul tratto interessato da tutte le strade laterali provenienti dalla statale 16 ed aventi direzione monti-mare, con presegnalazione all’ingresso delle medesime.

È consentita la circolazione ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell’apposito contrassegno previsto dal nuovo codice della strada che, in ogni caso, dovranno rigorosamente circolare a passo d'uomo, secondo le indicazioni che saranno fornite dal personale degli organi di polizia stradale e/o vigilanza presente in zona; ai veicoli delle forze di polizia dello Stato, della polizia locale, del soccorso sanitario, dei vigili del fuoco e della protezione civile ed ad eventuali veicoli autorizzati.

Le piazze dove si svolgeranno attività di intrattenimento sono: piazza dei pini, piazza Marconi, piazza Fermi e piazza Colombo.

Disponibile un bus navetta che effettuerà il seguente percorso, iniziando alle ore 20:30 e fino all’01:00: partenza dalle Dune, sottopasso Expoo 2000, strada Statale 16 direzione Nord con fermate in via Roma: ortofrutta Palestini, bar Zamira, chiesa dell’Assunta, stazione, Sottopasso marcelli; via Taranto con fermata Chiesa San Pio, piazzale Universo commerciale, Silvi paese e ritorno alle dune per nuova partenza.