"Note di solidarietà" nel carcere di San Donato: super ospite dell'evento l'attore di "Mare Fuori" Domenico Galasso

Nel carcere di Pescara sabato 16 marzo si rinnova l'appuntamento con “Note di Solidarietà”, l'evento legato al Festival della Melodia e giunto alle 28esima edizione e che vedrà come ospite speciale l'attore pescarese Domenico Galasso tra i protagonisti della serie Rai “Mare Fuori”.

Dieci i giovani che si esibiranno mostrando tutto il loro talento confrontandosi con brani editi e inediti davanti alla giuria composta a prevalentemente da detenuti con la supervisione della direttrice della casa circondariale Armanda Rossi, dell'educatrice Rina Pisano, del sindaco Carlo Masci e dell'assessore Nicoletta Di Nisio. Presentati dall'eclettico artista Maurizio Tocco si esibiranno dal vivo Silvia Chiulli, Angelo Di Crescenzo, Shasa Cappellari, Elena Rodica Ariesanu, Roberta D'Amelio, Giuliana Marinelli, Andrea Giordano, Deborah Di Rico, Michael Mancini, Gianni Scognamiglio e Genny Cusopoli.

I cantanti in gara saranno valutati in base alle qualità canore e all'interpretazione e prima delle premiazioni ci sarà spazio per la detentrice nazionale del Festival della Melodia Giada Serraiocco e per il simpatico barzellettiere Valerio Basilavecchia, premiato alla carriera nei giorni scorsi dalla presidenza del consiglio regionale.

A organizzare l'evento anche questa volta è l'assessorato comunale all'assistenzialismo sociale del in collaborazione con la direzione del penitenziario. “Organizziamo con piacere e interesse questo appuntamento musicale all'interno della casa circondariale pescarese perché crediamo nel messaggio sociale – dichiara Di Nisio -. Ogni anno è sempre più bello vederli felici e contenti assistere a uno spettacolo che li vede protagonisti in giuria”.