Anche a Loreto Aprutino l'accensione dell'albero di Natale in piazza con la pista di pattinaggio [VIDEO]

Con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Garibaldi venerdì 8 dicembre, a Loreto Aprutino inizia ufficialmente il cartellone delle iniziative per le festività natalizie organizzato dall'amministrazione comunale e dall'associazione "Borgo Live" e dal comitato della festa di San Zopito.

Centinaia di persone hanno affollato la piazza del paese dove si trova anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio oltre agli stand per il mercatino di Natale, che sarà aperto assieme alla pista fino al 7 gennaio prossimo. L'albero, come spiega l'associazione "Borgo Live", era anche destinato al taglio ma è stato invece scelto proprio per decorare il periodo natalizio a Loreto. Fra gli eventi in programma, l'11 dicembre la riapertura del museo "Antiquarium" nel chiostro di San Francesco, il 14 dicembre la presentazione del libro di Marco Lussoso "San Zopito e il bue, il 17 dicembre il concerto "Musica nel cinema" nel teatro comunale alle 17. Il 22 dicembre nel mercato coperto il live di "Internazionale Vestina", mentre per la notte del 31 dicembre sempre nel mercato coperto il cenone di fine anno con live music.

L'accensione dell'albero: https://www.facebook.com/reel/2008347036207565