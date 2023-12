Eventi e mercatini per adulti e bambini nel cartellone eventi natalizio del Comune di Città Sant'Angelo

Anche quest'anno il Comune di Città Sant'Angelo in collaborazione con le associazioni locali e degli operatori economici, ha allestito un ricco calendario per le festività natalizie, con grande spazio soprattutto per i bambini. Dal 2 dicembre sono infatti iniziati gli appuntamenti che si concluderanno il 6 gennaio in occasione dell'Epifania.

Da segnalare l'8 dicembre l'accensione dell'albero di Natale nella zona della Marina con la collaborazione dell'amministrazione comunale, con mercatini, stand gastronomici, mostra presepi, casa di Babbo Natale, iniziative per bambini mentre nel centro storico il concerto del coro "Le voci del borgo" e la sfilata dei babbo Natale. Domenica 17 dicembre l'esibizione della Crossover Academy di Piero Mazzocchetti nel teatro comunale. Per tutte le informazioni e il dettaglio degli eventi: https://tinyurl.com/hvb9p7hh