A Civitella Casanova eletta Miss Sauloon in Piscina: è Giulia Robu [FOTO]

Nel centro polisportivo comunale di Civitella Casanova si è svolta la 16esima tappa del tour 2023 di "Moda sotto le stelle", curato dall'agenzia Lsr Moda & Management, e nell'ambito della rassegna è stata eletta anche la "Miss Sauloon in piscina", premiata con fascia, diadema e voucher valido un anno per l'accesso gratuito all'impianto natatorio. Ad aggiudicarsi il titolo è stata Giulia Robu, originaria della Romania. Seconda classificata Zayra Degano, terzo posto per Giorgia Salerno e quarta Sara Forlì.

Le altre partecipanti sono state Aurora Giannini, Sofia D'Angelo, Elisa Ceroli, Elisabeth Dement e Carmela Bucciarelli. Prima del concorso di bellezza e della sfilata di moda, con gli abiti della nuova collezione firmata da Diego Masciarelli e le proposte di abbigliamento outdoor del brand Iconix, in passerella si sono alternati diversi bambini che hanno indossato i capi del negozio "L'angolo delle idee" di Cepagatti, forniti per l'occasione dalla titolare Stefania Di Giovanni.

Non sono mancati momenti di intrattenimento con i cantanti Devis Mele e Martina Miceli. Molto apprezzate anche le evoluzioni a corpo libero della campionessa di ginnastica ritmica Federica Melchiorre e lo spazio coreografico dedicato a Second Life di Pasquarelli Auto. La conduzione dello spettacolo è stata affidata a Bruno Barteloni, coadiuvato dalla direzione artistica di Sonia Morelli.