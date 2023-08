A Civitaquana festa della birra e notte bianca per il fine settimana della vigilia di Ferragosto

Seconda edizione per il "Civitaquana Beer Festival" per il fine settimana della vigilia di Ferragosto. Appuntamento sabato 12 e domenica 13 agosto dopo il successo dello scorso anno nel centro del paese con due sere di ottimo cibo e birra oltre ai live musicali. Sabato 12 agosto Redblack in concerto e la notte bianca. Domenica 13 agosto cover band di Vasco Rossi con i Kom 4.0.