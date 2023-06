Il borgo di Città Sant'Angelo si accende per la notte bianca

Torna a Città Sant'Angelo la notte bianca, in programma venerdì 30 giugno. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, da noi contattato in merito alla serata che vedrà al centro dell'attenzione i commercianti, in occasione dell'avvio dei saldi. Nel centro storico, infatti, i negozi saranno aperti fino a tarda notte e sono previsti momenti di intrattenimento, concerti, e postazioni enogastrnomiche oltre alla collaborazione con i ristoranti e i locali della zona.

Il primo cittadino si è detto fiero di aver partecipato, come amministrazione comunale, all'organizzazione di questa notte che arriva dopo il grande successo dell'evento legato ai fiori avvenuto qualche settimana fa:

"Da sindaco sono orgoglioso di questo ritorno, un'organizzazione diversa rispetto al 2019 con una nuova associazione di commercianti e professionisti del territorio che si è occupata di organizzare questo bellissimo evento che sicuramente richiamerà moltissime persone a Città Sant'Angelo. Ringrazio il direttivo e tutti gli associati dopo il grande successo della festa del fiore. Questo vuol dire voler bene al territorio e in questo modo, tutti uniti, riusciremo a tornare ad essere protagonisti delle serate e delle notti della provincia di Pescara". La notte bianca avrà inizio dalle 18.