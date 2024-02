Anche quest'anno il tradizionale carnevale di 'Ndirucce a Città Sant'Angelo

Torna anche quest'anno a Città Sant'Angelo il tradizionale appuntamento con il carnevale di 'Ndirucce, l'iniziativa che prende spunto dal personaggio di una maschera che raffigura un calzolaio di Città Sant'Angelo che si divertiva, nel giorno di Carnevale, a prendere in giro tutti i suoi concittadini, in modo ironico e tagliente. Una burla che ogni anno lo vedeva girare per la città con la sua giacca indossata al contrario, proprio per dimostrare che si trattava, in fondo, solo di prese in giro bonarie e divertenti.

Appuntamento con la sfida fra le 8 contrade domenica 11 febbraio a partire dalle 15 e martedì 13 febbraio a partire dalle 16. In gara ci sono le contrade Annunziata, Casale Corso, D’Annunzio, Madonna Della Pace, Marina, Piano Della Cona, Villa Cipressi.

Dalle 15 la sfilata a tema "Canta che ti passa. Canzoni in maschera." nel centro storico con l'esibizione in piazza Garibaldi dei contradaioli. Martedì 13 febbraio sfilata sempre nel centro storico dalle 16 e la proclamazione della contrada vincitrice.