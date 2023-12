A Borgomarino sud la "Novena di Natale" con zampogne e organetto per la musica popolare lungo le strade

Borgomarino sud si accende all'insegna delle tradizioni popolari natalizie per l'evento "La Novena di Natale" organizzato dall'associazione CuntaTerra. Appuntamento il 28 dicembre dalle 10,30 dove le strade del borgo della marina saranno invase dalla musica e dai versi dedicati alle feste natalizie con zampognari, organetto e canti. L'evento è patrocinato dall'assessore comunale Nicoletta Di Nisio e fa parte delle iniziative del programma di eventi delle periferie cittadine in occasione delle feste natalizie.

Alle 10,30 la Novena di Natale per le vie del borgo con i cantori spontanei e gli abitanti del quartiere. Alle 13 pranzo di vicinato in piazza Rizzo "Scendi in piazza, prepara qualcosa da mangiare per te e per chi vuoi". Allle 15 la tombolata solidale sempre in piazza Rizzo. Gli incassi vendita delle cartelle saranno devoluti all'associazione "Asso Onlus" che assiste malati di Alzheimer. Alle 16,30 concerto natalizio "Lu sande Natale" con musica tradizionale abruzzese dei Lupi della Majella.