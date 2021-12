Torna in presenza il tradizionale appuntamento natalizio dell'asta d'arte organizzata dalla Fondazione Genti D'Abruzzo

Torna in presenza, dopo la modalità in streaming dello scorso anno dovuta alla pandemia, la tradizionale asta di fine anno della della Fondazione Genti d’Abruzzo che domenica 5 dicembre dalle 18 proporrà nella sala Favetta del museo delle Genti oltre 100 opere esposte e 26 grafiche selezionate con diverse offerte online già arrivate. L'asta, anche quest'anno propone 100 opere di artisti di livello nazionale spiega la coordinatrice dell'asta Antonella Giancaterino dai molteplici linguaggi espressivi, mentre la curatrice Alessandra Moscianese ha aggiunto:

“Ringrazio gli artisti che, rendendosi conto del nostro momento di difficoltà, ci hanno voluto sostenere ed affiancare e hanno contribuito in maniera importante alla realizzazione della mostra e dell’asta. Ringrazio tutti coloro che anche quest’anno vorranno fare la loro parte per aiutarci a proseguire nella nostra attività, riconoscendo il valore del nostro impegno culturale e rinnovandoci la loro stima. Un ringraziamento speciale a Roberto Rodriguez, che come nelle precedenti edizioni batterà le opere in asta, per il suo costante supporto”.

Tra i numerosi artisti che hanno donato le loro opere: Matteo Basilè, Gianni Berengo Gardin, Alberto Biasi, Pietro Cascella, Tommaso Cascella, Bruno Ceccobelli, Mimmo Germanà, Piero Gilardi, Mark Kostabi, Enrico Manera, Franco Mulas, Pino Procopio, Concetto Pozzati, Lamberto Pignotti, Pietro Ruffo Ci sono anche tanti abruzzesi come Eugenio Ciminieri, Giancarlo Costanzo, Luigi D’Alimonte, Paolo Dell’Elce, Gino Di Paolo, Guido Giancaterino, Pep Marchegiani, Lucio Rosato, Gino Sabatini Odoardi.

Letizia Lizza, direttrice della Fondazione, parla di un momento importante che arriva dopo un anno difficile segnato dalle limitazioni Covid ma anche intenso per gli appuntamenti organizzati negli ultimi mesi per recuprare parte del programma perso con l'emergenza sanitaria.