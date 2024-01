Nei prossimi mesi torneranno disponibili dall'aeroporto d'Abruzzo 10 voli Ryanair sospesi in inverno

Sono complessivamente 10 i voli operati dalla compagnia aerea irlandese Ryanair che torneranno a essere operativi da e per l'aeroporto d'Abruzzo nei prossimi mesi.

Nello specifico, a partire dalla fine di marzo e poi nei mesi a seguire si tornerà a volare verso 10 destinazioni che erano state sospese tra autunno e inverno.

Sul sito della Ryanair i biglietti sono già disponibili e dunque si possono prenotare.

Nel dettaglio torneranno a essere attivi i collegamenti per Alghero, Barcellona (Girona), Cracovia, Dusseldorf (Weeze), Malta, Memmingen, Praga, Torino, Trapani-Marsala e Warsavia (Modlin). Tutti questi voli torneranno a essere operativi tra la fine di marzo e l'inizio di aprile tranne Alghero che sarà ripristinato dal 2 giugno con due voli settimanali il mercoledì e la domenica. Per Barcellona (Girona) si volerà dal 31 marzo con una frequenza di 3 collegamenti a settimana il mercoledì, il venerdì e la domenica. Dal 31 marzo si potrà raggiungere il venerdì e la domenica Cracovia. Dal 2 aprile tre voli settimanali per Dusseldorf (Weeze) il martedì, il giovedì e il sabato. Dall'1 aprile sarà ripristinata la tratta verso Malta con voli il lunedì e il giovedì. Memmingen sarà disponibile dal 31 marzo il venerdì e la domenica. Dall'1 aprile, il lunedì e il sabato si potrà raggiungere la capitale della Repubblica Ceca, Praga. Torino al momento ha biglietti disponibili dal 15 marzo ma da aprile sono acquistabili biglietti solo per la giornata del martedì. Anche il volo per Trapani ripartirà dal 31 marzo il lunedì, il venerdì e la domenica. Infine Varsavia al momento è disponibile dall'1 marzo il lunedì, il venerdì e la domenica.