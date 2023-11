Campioni di InnovAzioni 2023: anche un'azienda di Pescara tra i sei vincitori

Premiati i sei Campioni di InnovAzioni 2023 giunto alla decima edizione promosso da promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria. Realtà, quelle premiate, che raccontano di una bella fotografia di tutto il panorama nazionale con anche un'azienda pescarese tra i vincitori. Nello specifico di stratta di Eworking srl, che si è guadagnata uno dei tre premi “Monolite dell'innovazione” grazie a un progetto che personalizza la formazione in base alle preferenze cognitive e di apprendimento di ogni tente attraverso un metodo scientifico (NeLP®), automatizzato con algoritmi di Intelligenza artificiale non generativa) e ottimizzato soluzioni di ingegneria cinematografica.

Come gli altri due vincitori del premio e cioè la Tmc di San Salvo che lo ha conquistato con il progetto Abz, ovvero una stampante Fdm per grandi formati con processi di produzione innovativi, e la Ganiga Innovation srl di Pisa che ha invece brevettato e inventato un cestino smart che comunica col cittadino, differenzia in automatico i suoi rifiuti e crea grazie all’intelligenza artificiale statistiche e dati su sprechi e tipologie di rifiuti, l'azienda è stata premiata in presenza durante la finale. A consegnarle il premio lo sponsor Cyberoo, con gli altri due che lo hanno invece ricevuto nelle proprie mani da altri due sponsor e cioè Pasquarelli Auto e Skilla. Per loro l'occasione anche di raccontarli quei progetti grazie alle interviste rilasciate a Alessandra Luksch.

“Intelligenza artificiale – dichiara il presidente di Confindustria Abruzzo Silvano Pagliuca - non è solo tecnologia pura, ma un tema ricco di sfaccettature: l’innovazione ci è servita per superare momenti di criticità, ma può essere anche un acceleratore di povertà, è una sfida che dobbiamo accettare. Per questo servono iniziative come InnovAzioni ci portano al centro di temi così scottanti”.

Assegnati anche i tre premi “Spirale dell'Innovazione” assegnati a tre realtà rispettivamente di Palermo, Udine e Como. La prima è la Safety environmental engineering srl scelta da Matemaer per la tecnologia sviluppata capace di migliorare l'uso dell'energia sostenibile rendendola più efficiente e durevole montorandone lo stato di manutenzione dei pannelli solari. L'altra, scelta da Maico, è invece la Willeasy srl che ha portato a Innovazioni 2023 soluzioni tecnologiche che porteranno un cambiamento nel mondo di vivere e di spostarsi delle persone, rendendo il futuro più inclusivo e migliorando la conoscenza della effettiva accessibilità dei luoghi. Infine la Involge Grupo srl selezionata da Gi Gruop per il suo “LoonHive”, il progetto per creare una costellazione di sonde stratosferiche adatte a missioni prolungate che garantisce una flessibilità e velocità di operazione maggiore rispetto ai lanci di palloni singoli e anche completamente sostenibile.

Anche il Comune ha assegnato il suo premio e ha scelto la startup Invent Solution srl di Benevento, che realizza parcheggi intelligenti per i disabili: aiuta a tenere liberi gli stalli attraverso la tecnologia e aiuta i disabili a trovare il primo posteggio libero nelle vicinanze.

Non è mancata l'attenzione agli studenti universitaria con la gara di idee Innovation Hackathon. I partecipanti, riuniti in team, hanno lavorato venerdì e sabato per arrivare a proporre soluzioni “innovative” a problematiche aziendali sul tema dell'Intelligenza Artificiale poste da tre aziende iscritte a Confindustria Chieti Pescara che hanno aderito all’iniziativa.

Tre alla fine i titoli di “Innovation Hackathon Award 2023”, assegnati da ciascuna azienda associata a Confindustria Chieti Pescara. La Imm Hydraulics ha scelto la soluzione proposta dal team composto da Yahia Bellachemi, Carla Budano, Silvia Impagnatiello, Mariano Labricciosa, Iris Zela e Leonardo Carelli (questi ultimi due dell'università degli studi de L'Aquila); la Sygenta ha invece scelto Ludovica Cantelmi, Mattia Carchivi, Grazia Di Pasquale, Sara Marrone, Beatrice Polidori - Università d’Annunzio di Chieti Pescara, Mirea Iacobucci (università dell'Aquila). Infine la Te

Connectivity che ha riconosciuto la migliore soluzione del proprio caso aziendale nel progetto presentato dal team Gabriele Ait Ayate, Luca Di Berardino, Mariantonietta Mazzone, Marco Raggiunti, Nicola Ulisse (università d’Annunzio di Chieti-Pescara) e Letizia Cantalini (università degli studi de L'Aquila).