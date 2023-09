L'Ugl trasporto aereo incontra la Saga: "Serve un direttore generale per rilanciare l'aeroporto d'Abruzzo"

Incontro fra i vertici regionali dell'Ugl trasporto aereo e la Saga per discutere delle problematiche relative all'aeroporto di Pescara, e di temi come l'esternalizzazione dei servizi handling e la nomina di un direttore generale.

I rappresentanti del sindacato hanno riferito che durante l'incontro si è parlato della riduzione dei voli di Ryanair e della cancellazione dei volo Ita per Milano, e il presidente Saga Vittorio Catone ha preso impegni per ottenere un ripristino comunque non prima della metà di ottobre. mentre per i voli cancellati da Ryanair rientrano in ampio piano di ridimensionamento che la società Ryanair sta operando su diversi aeroporti italiani auspicando che la compagnia possa avere un ripensamento su Pescara.

"Per quanto riguarda i servizi Handling la società sta studiando l'ingresso di un nuovo provider per i servizi che porterebbe alla privatizzazione dello stesso. I rappresentanti sindacali della Ugl resenti all'incontro hanno palesato la propria preoccupazione circa la riduzione dei voli."

Inoltre si sono detti non contrari all'ingresso di una nuova società per i servizi di Handling, cosa peraltro accaduta in altri aeroporti con risultati confortanti, certamente sarebbe auspicabile che la società subentrante garantirà la garanzia dei diritti e dei livelli salariali e occupazionale dei lavoratori, quello che fino ad oggi ha garantito il socio maggioritario Regione Abruzzo a tutti i dipendenti, onorando impegni e retribuzioni più che dignitose.