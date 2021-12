Trenitalia presenta l'orario invernale, aumentano i Frecciarossa e i collegamenti veloci con le Marche

Al via l'orario invernale di Trenitalia da domenica 12 dicembre (sarà valido fino all'11 giugno 2022) e tra le principali novità troviamo un maggior numero di Frecciarossa (arrivano a 20) in circolazione tra Milano e la costa adriatica e nuovi regionali veloci verso Ancona nelle Marche.

Confermati i 6 Frecciargento della Milano-Ancona-Pescara e i 4 Frecciabianca tra Venezia e Lecce con fermate in Abruzzo.

Sono invece 2 i nuovi collegamenti veloci tra Pescara e Ancona e parte l’Aterno Line sulla L’Aquila-Sulmona.

Previsto anche l'arrivo di altri 2 nuovi treni Pop nel primo semestre del 2022, in linea con il piano di investimenti previsto nel contratto di servizio, come fanno sapere da Trenitalia.

Per quanto riguarda i treni nazionali in circolazione in Abruzzo, la nuova offerta prevede un miglioramento in termini di comfort e di velocità sulla linea adriatica, con l’introduzione di 12 Frecciarossa che andranno a sostituire 10 Frecciargento e 2 Frecciabianca, portando così a 20 il numero complessivo dei Frecciarossa in circolazione ogni giorno. Questo cambio di colore di alcune Frecce velocizzerà i tempi di percorrenza che, in alcuni casi, saranno ridotti sull’intero percorso da Milano a Lecce anche di 30 minuti. Restano confermati, inoltre, i 6 Frecciargento della Milano-Ancona-Pescara e i 4 Frecciabianca della Venezia-Lecce, con fermate nella Marche ed in Abruzzo.

Le novità per i treni regionali dell’Abruzzo

A decorrere dal cambio orario del 12 dicembre prossimo verrà attivata una coppia di nuovi collegamenti veloci Pescara-Ancona e viceversa, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria pomeridiana per favorire la mobilità di rientro dei pendolari che si muovono tra le due regioni: il Regionale 4279 partirà da Ancona alle 17:45 per arrivare a Pescara alle 19:40 mentre il Regionale 4270 partirà dalla nostra città alle 18:20 per giungere nella città dorica alle 20:10. Entrambi i treni avranno una percorrenza inferiore alle 2 ore e saranno in coincidenza con i treni da e per Sulmona per favorire la mobilità dalla direttrice interna verso Nord.

Il nuovo orario vede anche l’attivazione dell’“Aterno Line”, ovvero la caratterizzazione commerciale dei 24 treni che circolano sulla linea Sulmona – L’Aquila, per aumentarne la visibilità anche in chiave turistica. La linea, che oggi è dedicata principalmente al trasporto pendolare e scolastico, esprime una vocazione turistica fruibile e valorizzabile anche attraverso il trasporto ferroviario. Alle bellezze naturalistiche della Valle del fiume Aterno, che ricalca l’antico itinerario romano, in passato sede dei popoli italici quali i Sabini, Vestini e Peligni, si unisce la presenza di siti archeologici, città d’arte e tradizioni eno-gastronomiche. Fermate intermedie a Raiano, per visitare l’eremo e le Gole di S.Venanzio, e a San Demetrio, nei pressi delle Grotte di Stiffe.

Confermato anche il servizio combinato treno + bus per le città di Teramo e l’Aquila, che interessa le linee Teramo Fs – Teramo università e Teramo Fs – Teramo Centro esercite da Baltour, e le linee L’Aquila Fs – L’Aquila Collemaggio e L’Aquila Fs – L’Aquila Ospedale esercite da Ama. In arrivo, entro il primo semestre del 2022, altri due nuovi treni POP, in linea con quanto previsto nel piano di investimenti dell’attuale Contratto di servizio. Nuovi convogli, equipaggiati con le più moderne tecnologie per garantire sicurezza e comfort ai viaggiatori, che andranno ad incrementare il numero di rotabili della flotta, riducendo sensibilmente l’età media dell’intero parco rotabili.

I treni circoleranno sulle principali linee abruzzesi: Pescara – Giulianova – Teramo, Pescara – Termoli e Pescara – Sulmona. I convogli saranno già attrezzati con 12 posti bici per ogni treno, come gli ultimi due già in circolazione da maggio 2021. Un incremento di offerta per gli amanti delle due ruote (+ 7 % rispetto allo scorso anno nel trasporto bici) che, in Abruzzo, possono trasportare gratuitamente le proprie bici a bordo dei treni regionali