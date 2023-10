Nello spazio Matta gli stati generali della pesca e dell'acquacoltura

«Gli stati generali della pesca e dell’acquacoltura rappresentano un’occasione strategica di confronto e riflessione verso un percorso di crescita condiviso e comune finalizzato a rendere più forti e competitive le aziende del settore».

A dirlo è il vicepresidente della giunta regionale abruzzese con delega all’Agricoltura e Pesca, Emanuele Imprudente, sugli Stati generali della pesca e acquacoltura che si terranno sabato 28 ottobre, dalle ore 9, nello spazio Matta a Pescara.

Nel corso dei lavori saranno illustrati i risultati degli investimenti e dell’attuazione del fondo europeo per gli affari marittimi (Feamp 2014-2020) e prospettate le future strategie Feampa 2021 – 2027 da condividere con gli operatori e tutti i portatori d’interesse.

In apertura dei lavori è previsto l’intervento, in collegamento video, del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. «Tra gli obiettivi principali dell’incontro», aggiunge Imprudente, «la presentazione degli importanti risultati degli investimenti effettuati nella programmazione in chiusura e la promozione di una riflessione congiunta tra le istituzioni e gli attori chiave del comparto, per individuare soluzioni adeguate a mitigare gli impatti negativi causati da eventi geopolitici e dinamiche internazionali che ancora incidono profondamente sulla operatività e sulle prospettive di crescita delle aziende della pesca e acquacoltura».

L’incontro giunge al culmine di una serie di tavoli tematici organizzati nell’ambito del progetto “Abruzzo Sostenibile Blue Deal” il cui concept si ispira a una serie di temi chiave dello sviluppo sostenibile, ovvero la Blue economy, il Green Deal Europeo, il documento dell’Onu sul decennio delle Scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Rilevante il ruolo ormai assunto da questo genere di assemblee nell’ottica di una sistematica condivisione di conoscenze, esperienze e informazioni tra esperti, pescatori, operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni e membri della comunità locale: gli stati generali della pesca e dell’acquacoltura in Abruzzo, infatti, sono stati insigniti del vessillo European Maritime Day 2023, riconoscimento di particolare interesse per le iniziative che coinvolgono a livello locale la comunità e ribadiscono il valore dei nostri mari e dell’economia blu sostenibile. Gli eventi Emd In My Country 2023 si svolgono in tutta Europa dal 1° aprile al 31 ottobre 2023. Ai saluti istituzionali del ministro Lollobrigida, del vicepresidente Imprudente e del comandante della direzione marittima di Pescara, Fabrizio Giovannone, seguiranno gli interventi della dirigente ufficio Pemac della direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – Masaf, Eleonora Iacovoni e del dirigente del servizio e organismo intermedio per AdG Feampa, Francesco Di Filippo, che illustreranno i dati del settore ittico in Abruzzo, i risultati di attuazione del Feamp 2014 – 2020 e i futuri interventi Feampa 2021 – 2027 a livello regionale e nazionale. Previsti interventi programmati dei rappresentati delle organizzazioni produttori e associazioni di settore, Flag ed enti di ricerca e universitari.

Le conclusioni saranno curate dal vicepresidente Imprudente, che illustrerà un documento sulle priorità della prossima programmazione Feampa 2021 – 2027, in recepimento delle proposte e necessità emerse nei vari tavoli tematici organizzati negli ultimi sei mesi dalla Regione Abruzzo – dipartimento Agricoltura, Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.