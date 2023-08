Riviera senza corrente elettrica di sera, Padovano (Sib-Confcommercio): "Disservizi inaccettabili"

«Nelle ultime ore si è verificato l’ennesimo disservizio Enel che ha colpito la città di Pescara e che si è ripetuto per ben quattro serate di fila nella zona centrale della città lungo la riviera e precisamente fra gli stabilimenti Aurora, Panta Rei, La Sirena, Miramare, Venere e Saturno».

Questa la denuncia che arriva dal presidente della Sib Confcommercio Pescara Riccardo Padovano che sottolinea le difficoltà a cui sono andati incontro i titolari degli stabilimenti balneari interessati dal disservizio.

«In queste ore», spiega Padovano, «ho raccolto le rimostranze dei nostri associati che nelle serate ferragostane e della massima affluenza della clientela in coincidenza con la presenza a Pescara di grandi eventi e di concerti che hanno portato nella zona della riviera diverse migliaia di persone. Proprio questa mattina i nostri associati mi hanno comunicato che nelle serate di cui parlavo, fra le 21.30 e le 22 è andata via la corrente e non per guasti interni agli impianti dei singoli locali ma per un problema alla rete. Il risultato è che i gestori dei locali che hanno contrattualizzato chilowattora per poter gestire la stagione estiva, si sono trovati nel bel mezzo delle serate ferragostane improvvisamente senza corrente. È impensabile che in una città turistica come Pescara dove si stanno sostenendo anche sacrifici per dare servizi ai cittadini e ai turisti ospiti nella nostra città, si possa verificare un disservizio del genere e di tale gravità per responsabilità di Enel distribuzione».

Poi Padovano aggiunge: «Spiace constatare che non è la prima volta che questo disservizio si verifica sul lungomare di Pescara visto che questi disservizi si erano già verificati in passato. Avevamo parlato con i dirigenti di Enel Distribuzione che ci avevano garantito che questi problemi non si sarebbero più verificati. Oggi invece siamo tornati a fare i conti con tutto questo e onestamente ci sentiamo un po’ presi in giro da queste promesse non mantenute. Per questo mi appello anche al sindaco affinché faccia sentire la sua voce perché questi problemi vanno poi a ricadere anche e soprattutto sugli operatori commerciali che con l’Amministrazione, porta avanti le attività ricreative nella zona della riviera anche con l’obiettivo della destagionalizzazione delle attività. Per tutto questo non si può restare senza corrente in piena estate con evidente danno per gli esercenti. Per questo la Sib Abruzzo si rivolge anche ai media per rendere noto quanto accaduto con la speranza che questi disservizi non si verifichino più perché paghiamo e vogliamo che ci siano i servizi. Lo scorso anno pagammo il 300% in più, ma oggi se ci sono degli impianti obsoleti è giusto che vengano cambiati o ammodernati. Ci meravigliamo che in una città come Pescara si possano verificare disservizi in pieno agosto. Ci attendiamo risposte da Enel Distribuzione».

E-Distribuzione rende noto di essere già in contatto con i clienti cui si fa riferimento nel comunicato per gestire al meglio la loro problematica e, in stretta collaborazione con le istituzioni locali, sta effettuando in questi giorni i sopralluoghi per individuare gli interventi tecnici necessari ad adeguare gli impianti alla potenza necessaria in grado di supportare le attività commerciali in qualsiasi momento. In alcune situazioni, infatti, le attività commerciali assorbono molta più potenza di quanto previsto nei contratti di fornitura. Per evitare ciò i clienti dovrebbero installare adeguate protezioni sugli impianti per non superare la potenza contrattualizzata poiché quando ciò avviene intervengono le protezioni in cabina elettrica affinché i cavi non raggiungano il limite termico.