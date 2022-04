Riforma tributaria e fiscale, l’ordine dei commercialisti incontra il senatore D’Alfonso

L’ordine dei commercialisti ha incontrato oggi il senatore Luciano D’Alfonso, presidente della 6a commissione Finanze del Senato, il senatore Emiliano Fenu, membro della 6a commissione Finanze del Senato, e il direttore della 6a commissione Finanze del Senato, Renato Burschi. Durante il vertice sono stati affrontati argomenti importanti in merito alla riforma tributaria e alla riforma fiscale.

Il presidente dell’ordine, Michele Di Bartolomeo, è intervenuto in merito portando le richieste della categoria e affermando il ruolo fondamentale dei commercialisti nella vita (economica e imprenditoriale) del tessuto economico. Hanno offerto il loro contributo, tra gli altri, anche Mirko Miscia, Gianluigi Conti e Francesca Della Torre con idee e proposte per il miglioramento del rapporto tra consulenti e amministrazione dello stato.

Tematiche diverse sono state infine trattate da Carlo Gabriele, Lucio D’Anteo e Alberto Cerretani. Come si legge in una nota, l’audizione odierna "con altissimi esponenti del Senato della Repubblica" è stata per l’ordine "una giornata straordinaria in visione di una rinnovata voglia di cambiamento a giovare di tutti gli iscritti".