Renisi (Federalberghi Pescara) sulle presenze in hotel durante le feste: "Buona affluenza anche grazie agli eventi di richiamo"

Un primo bilancio positivo per le presenze negli alberghi di Pescara e della provincia quello tracciato da Federalberghi Pescara con la presidente Daniela Renisi da noi contattata per avere un primo giudizio sull'affluenza di utenti e turisti nelle strutture alberghiere del territorio, quando le festività natalizie ormai si avviano verso la conclusione.

"Diciamo che un primo bilancio è sicuramente buono, in linea con le attese e con quanto visto lo scorso anno. Abbiamo avuto un buon afflusso di clienti negli hotel della costa e della provincia in genere, nonostante la costa per quanto riguarda le festività natalizie, per ovvi motivi, parta svantaggiata rispetto alle località di montagna che vivono invece proprio questo periodo quello di massima affluenza. Dalla nostra parte, per quanto riguarda Pescara e l'area metropolitana, abbiamo avuto sicuramente degli importanti eventi pubblici di piazza (soprattutto quello del primo gennaio con i Pooh), che hanno avuto un effetto positivo anche per le prenotazioni negli alberghi e hotel"

Dal punto di vista del profilo dei turisti arrivati negli alberghi pescaresi, la maggior parte spiega la Renisi sono italiani:

"Si tratta per la grande maggioranza di turisti italiani che arrivano da regioni limitrofe, ma anche qui non si tratta di una sorpresa in quanto i turisti provenienti dall'estero vengono principalmente a Pescara per il mare e la stagione estiva. Anche per quanto concerne la durata dei soggiorni, le festività natalizie ormai da diverso tempo non portano quasi più a soggiorni di una settimana o più: parliamo di vacanze brevi, di due o tre giorni o di singoli week end e il calendario quest'anno sicuramente non ha giocato a nostro favore, con le feste principali cadute di domenica o nel week end che hanno "rubato" qualche giorno in più di stacco dalle proprie attività lavorative". Per l'ultima festa e fine settimana festivo in arrivo, quello dell'Epifania, la Renisi è ottimista e spera che altri utenti scelgano di concedersi ancora qualche giorno in città o nel Pescarese.

