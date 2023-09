Renisi (Federalberghi Pescara) traccia un bilancio della stagione estiva: "Buone presenze negli alberghi a luglio e agosto"

Una stagione estiva che, come da previsioni, ha visto un afflusso importante di turisti negli alberghi a luglio e agosto con giugno, complice il meteo, sottotono. A tracciare un primo bilancio della stagione estiva negli alberghi della costa del Pescarese è Daniela Renisi, presidente di Federalberghi Pescara da noi raggiunta quando ormai la stagione turistica si avvia alla conclusione.

"Il bilancio complessivo è buono, un buon livello di presenze in linea con lo scorso anno. I turisti sono arrivati nei mesi di luglio e agosto, arrivando anche al tutto esaurito soprattutto nelle settimane a cavallo di ferragosto. Giugno, come prevedibile, è stato invece sottotono a causa anche del maltempo che ha inciso in modo pesante sugli arrivi, con tantissimi turisti che hanno rimandato le vacanze ai mesi successivi o addirittura cancellato se impossibilitati a venire a luglio e agosto. Settembre, come sempre, è fortemente condizionato dalla riapertura delle scuole, e a tal propoisto ci piacerebbe che il ritorno sui banchi possa avvenire più tardi fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre: in questo modo potremmo sfruttare al meglio il mese di settembre che ormai da tempo ci offre un clima, spesso, quasi estivo permettendo di prolungare i soggiorni nelle località balneari. La prima decade di settembre di solito vede ancora un livello accettabile di presenze ma poi, ovviamente, con il ritorno a scuola il turismo prettamente balneare viene praticamente a scomparire. Per settembre e ottobre le strutture alberghiere del Pescarese puntano sui gruppi di anziani, o gruppi sportivi che di solito permettono di arrivare fino a quasi la fine di settembre".

La Renisi spiega come oggi, con i costi aumentati di gestione, molti albergatori dedicano già preventivamente di aprire solo nei mesi estivi: "Tenere aperto a fine settembre o a ottobre con meno dell'80% di occupazione delle camere non conviene, i costi sono molto alti e dunque occorre ottimizzare le spese. Un peccato, visto che Pescara e la costa pescarese ormai offrono intrattenimento ed eventi anche oltre i mesi estivi e dunque potrebbe essere un canale da esplorare e sfruttuare oltre a quello legato prettamente al business".

Per quanto riguarda le opinioni e i feedback dei turisti su Pescara e la costa, la Renisi spiega che i pareri e commenti sono stati quasi tutti positivi: "I turisti apprezzano che l'area metropolitana pescarese è ancora una realtà a misura d'uomo: prezzi accettabili, tranquillità e relativa sicurezza, divertimento e intrattenimento e possibilità di spostarsi agilmente con biciclette e mezzi leggeri sono caratteristiche molto apprezzate." A livello numerico, infine, la presidente spiega che il soggiorno medio di un turista è di 4 giorni e non più di 7 giorni come da tradizione, ma la turnazione è aumentata e dunque vi è un ricambio più vivace di utenti rispetto al passato.