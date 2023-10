La Regione al Ttg Di Rimini con 25 operatori turistici, D'Amario: "Facciamo conoscere sempre di più il nostro Abruzzo"

Venticinque operatori allo stand Abruzzo per il Ttg Travel Experience di Rimini in programma dall'11 al 13 ottobre. A presentare l'evento, organizzato in collaborazione con la camera di commercio industria e artigianato di Chieti-Pescara e la camera di commercio del Gran Sasso è stato l'assessore regionale Daniele D'Amario.

Uno stand di 220 metri quadrati per incrementare ulteriormente le presenze turistiche sul territorio, sottolinea l'assessore dopo aver fornito i dati in crescita registrati nel 2023. Un appuntamento che arriva “dopo le altre 12 fiere cui abbiamo partecipato. Forse l'Abruzzo è uno dei segreti meglio custoditi, ma vogliamo farlo conoscere di più e lo stiamo facendo come la crescita di più del 9 per cento di presenze dimostra”.

L'appuntamento riminese è giunto alla 60esima edizione ed è uno dei più importanti di settore e cioè quello dove si firmano contratti e si stringono nuove collaborazioni. Insomma un punto di riferimento per l'offerta turistica su scala nazionale e mondiale.

Durante la manifestazione gli operatori presenti allo stand regionale distribuiranno il materiale promozionale con il sostegno anche degli enti parco e dell'Area marina protetta Torre del Cerrano. A portare l'Abruzzo all'evento saranno Dmc (Destination Management Companies), consorzi, associazioni, operatori dell'incoming e alberghi che rappresentano la migliore offerta del territorio e che coprono i vari settori turistici. Gli operatori avranno disposizione una postazione di lavoro per gestire gli appuntamenti già fissati grazie all'agenda online messa a loro disposizione già dal 29 agosto. L'opportunità di relazionarsi direttamente con i buyer esteri selezionati da Enit (Ente nazionale del turismo) dunque al fine di intercettare nuovi clienti per sviluppare nuovi business.

Questi i 25 operatori presenti: