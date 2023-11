La pescarese Pomilio Blumm vince la gara per l’organizzazione dei vertici ministeriali del G7

Nuovo importante risultato raggiunto dalla società Pomilio Blumm di Pescara che ha vinto la gara per l’organizzazione dei vertici ministeriali del G7.

La società pescarese guidata da Franco Pomilio si è infatti aggiudicata il lotto 2 della gara da 13 milioni di euro per i servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione degli incontri dei ministri dei grandi della Terra.

Parliamo di una vetrina prestigiosa, davanti ai rappresentanti dei governi di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, e Stati Uniti.

Nel 2021 l’agenzia di comunicazione istituzionale ha già curato l’organizzazione delle riunioni del G20 (tra queste quella iconica a Roma, al Colosseo, riaperto per l’occasione dopo un lungo restauro) e già nel 2017 aveva seguito le attività del G7 per cultura, ambiente, agroalimentare e pari opportunità. Non si sa ancora quali saranno le città che ospiteranno in Italia i singoli vertici che coinvolgeranno circa 12 delegazioni tra componenti del G7, dell’Unione Europea e di altri Paesi e organizzazioni internazionali. Come si legge in una nota della società, «il nuovo incarico conferma pertanto le capacità della Pomilio Blumm di gestire riunioni internazionali di altissimo livello, come ad esempio il forum delle banche centrali organizzato dalla Bce a Sintra, in Portogallo».

«Siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida per il prossimo anno», dichiara il presidente Franco Pomilio, «dopo aver raggiunto grandi traguardi nel 2023 con attività in tutto il mondo che stanno accompagnando il processo di espansione dell’agenzia a livello internazionale col potenziamento di molti uffici aperti all’estero, per i quali stiamo attivando ricercando nuove figure professionali».

Pur mantenendo salde le radici a Pescara, l’agenzia si sta sviluppando in Africa, America e Asia attraverso il suo network internazionale e ha avviato nuove selezioni di personale per seguire gli incarichi conquistati negli ultimi mesi, che hanno consolidato la leadership nel segmento della comunicazione istituzionale. I risultati record della società sono stati fotografati dalle classifiche di Financial Times e Sole 24 Ore o di Icco (International Communications Consultancy Organisation) per la quale Pomilio Blumm è la prima società al mondo per tasso di crescita grazie all’incremento del 65% dei ricavi.