Pietropaolo Martinelli nuovo presidente regionale di Coldiretti

Pietropaolo Martinelli, 43 anni, è il nuovo presidente di Coldiretti Abruzzo. Eletto all’unanimità dall’assemblea regionale che si è riunita ieri sera nel porto turistico Marina di Pescara, Martinelli guida un’azienda zootecnica di ovini ed è il principale produttore di pecorino di Farindola, comune in cui ha sede l’attività aziendale. Dal 2019 è presidente regionale dell’associazione allevatori nonché consigliere regionale Coldiretti. Succede a Silvano di Primio, florovivaista di Cepagatti che ha guidato l’organizzazione negli ultimi cinque anni.

"Ringrazio l’assemblea per avere espresso un voto così netto e il presidente Di Primio per il grande contributo di esperienza che ci ha lasciato – ha detto Martinelli subito dopo l’elezione – Sono certo che continueremo a lavorare per consolidare il progetto che ha cambiato il volto dell’agricoltura italiana, consolidando la leadership di Coldiretti tra i propri soci e la società civile. La forza di Coldiretti è rinnovarsi non dimenticando il passato, guardando il presente e anticipando il futuro. In Abruzzo dobbiamo impegnarci per creare maggiori condizioni di reddito per le imprese e rilanciare un sistema in grado di offrire prezzi più giusti alla produzione, meno burocrazia e maggiore competitività soprattutto per i settori cardine dell’economia quali vitivinicolo, olivicolo, zootecnia e ortofrutticolo".

L’altra grande battaglia "è quella per il cibo sintetico – ha aggiunto Martinelli – una sfida che dobbiamo vincere per tutelare, indirettamente, le nostre eccellenze. Dagli arrosticini ai formaggi, dal vino all’olio extravergine. L’Abruzzo è una regione a forte vocazione agroalimentare, dobbiamo valorizzare questo aspetto puntando sulle produzioni tipiche rigorosamente made in Italy e sostenere lo sviluppo dell’agricoltura multifunzionale ad impronta sociale, come nel caso degli agriturismi e delle fattorie didattiche che in Abruzzo stanno nascendo negli ultimi anni".

Il direttore regionale Rampazzo, ringraziando Di Primio per l’operato svolto, ha salutato il nuovo presidente e il consiglio neoeletto. “L’agroalimentare vive un momento particolare – ha detto Rampazzo – sono certo che il nuovo consiglio saprà interpretare le esigenze della base associativa e della società civile per la crescita complessiva del nostro territorio”.

Martinelli sarà affiancato dal nuovo consiglio regionale composto dai seguenti imprenditori agricoli: per la provincia dell’Aquila Cesidio Gualtieri e Fabio Cianfaglione; per la provincia di Chieti Domenico La Palombara, Daniele Paolucci, Carmine Rossi, Enzo Suriani; per la provincia di Pescara Cinzia Basile, Federico Domenicone, Giovanni D’Alesio, Franco Pierfelice; per la provincia di Teramo Remo Di Vittorio e Fabrizio Biagi otre naturalmente ai quattro presidenti delle federazioni provinciali: Pier Carmine Tilli (Chieti), Emanuela Ripani (Teramo), Giuseppe Scorrano (Pescara) e Alfonso Raffaele (l’Aquila). L’assemblea elettiva è stata inoltre il battesimo ufficiale dei nuovi dirigenti dei movimenti di Coldiretti: Carla Di Michele per Coldiretti Giovani Impresa, Antonella Di Tonno confermata responsabile di Coldiretti Donne Impresa e Pietro Giannantonio per i Pensionati Senior Coldiretti.