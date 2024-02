Pietro D'Agostino confermato alla guida dell'associazione gelatieri di Fipe/Confcommercio

L’associazione gelatieri aderente alla Fipe/Confcommercio Pescara si è riunita per procedere al rinnovo delle cariche e individuare le iniziative da portare avanti per la crescita del settore.

Ad aprire la riunione è stato il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, che ha ricordato ai presenti l’importanza di fare parte di una grande organizzazione e avviato la fase del rinnovo delle cariche del gruppo gelatieri.

L’assemblea dei gelatieri ha provveduto a rinnovare il consiglio direttivo dell’associazione gelatieri ed è stato confermato quale presidente Pietro D’Agostino della gelateria Bibò di Pescara. Vicepresidenti Nadio Caporrelli – Gelateria 490 (Montesilvano) e Danilo Sborgia – Gelateria Franca (Santa Teresa di Spoltore). Consiglieri: Massimo Bottarini – Gelateria Bar Napoli (Pescara), Mauro Di Tollo – gelateria Alikè (Montesilvano), Giovanni Travaglini – gelateria Dolce Capriccio (Montesilvano), Francesco Ruggeri – gelateria Slurp (Villa Raspa di Spoltore).

Questo quanto dice il presidente Pietro D’Agostino: «Sono onorato di essere stato confermato alla guida di un’associazione in continua crescita di adesioni e con numerosi progetti da portare avanti per il bene della categoria. L’obiettivo è quello di dare continuità alla strada già intrapresa e far emergere la qualità del nostro prodotto, nonché tutelare il settore delle gelaterie artigianali. I maestri gelatieri d’Abruzzo ritengono, ora più che mai, di intraprendere azioni concrete per garantire e distinguere l’esclusività della produzione artigiana rispetto a quella che si configura come tale, ma non lo è. Abbiamo intenzione di veicolare con forza tale messaggio con particolare attenzione alla clientela in età evolutiva che intendiamo raggiungere attraverso campagne informative nelle scuole. A tal proposito, già in occasione della Giornata Europea del Gelato, il prossimo 24 marzo, annunceremo una serie di iniziative sul tema. Desideriamo, inoltre, rafforzare la sinergie fra le imprese del settore per creare piattaforme di acquisto finalizzate alla riduzione dei costi aziendali che nell’ultimo periodo hanno penalizzato oltremodo i margini di redditività delle nostre imprese. Infine, un altro aspetto su cui poniamo particolare attenzione è quello relativo alla formazione che non deve limitarsi al solo aspetto della realizzazione del gelato ma deve estendersi anche alle competenze del servizio al cliente con l’inserimento della categoria professionale di “conista”».