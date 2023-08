L'appello di Padovano (Confcommerco): "Riaprire la strada che dall'area vestina arriva a Rigopiano, chiusa dal 2017"

Anche il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, si unisce al coro degli operatori economici locali, soprattutto dell'area vestina, che chiedono la riapertura della strada per Rigopiano chiusa dal 2017.

“Non posso che raccogliere il grido di allarme lanciato dagli operatori e ristoratori dell’area vestina e in tal senso ritengo che si debba da subito mettere in atto appena dopo le ferie estive, e per questo mi rivolgo al presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, un tavolo operativo con il compito di affrontare questa problematica e sanare questo problema. Rigopiano è una zona che deve diventare strategica per il turismo e lo sviluppo dell’area montana del versante pescarese del Gran Sasso. È quindi superfluo sottolineare come questo appello lanciato dagli operatori commerciali dell’area Vestina trova il pieno appoggio e non a parole della Confcommercio di Pescara che lavorerà per l’organizzazione subito dopo ferragosto di un tavolo operativo che ponga fine a questo annoso problema. Rivolgiamo l’appello dunque al presidente della Provincia e siamo certi che il presidente De Martinis sarà vicino alla comunità vestina e alle nostre richieste e a quelle degli operatori. "

Padovano poi ha concluso:

"Vogliamo dare come Confcommercio il nostro contributo e speriamo e siamo anche certi che il nostro appello venga ascoltato dal presidente De Martinis, cosi come accaduto in passato, per l’apertura di un tavolo di lavoro”.