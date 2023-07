Il sindacato Orsa trasporti sul bilancio di Tua: "Nessun ringraziamento per i sacrifici dei lavoratori"

Nessun ringraziamento ai lavoratori che con i loro sacrifici portano avanti il servizio di trasporto pubblico in Abruzzo. Il sindacato Orsa trasporti Abruzzo con il segretario regionale Alex Orlandi attacca l'azienda pubblica che lunedì 24 luglio ha presentato il bilancio del 2022, parlando di dati positivi con un utile che supera i 330 mila euro:

“Ci saremmo aspettati da parte dell’azienda e dai rappresentanti delle istituzioni una menzione d’onore per l’eccellente operato svolto dei lavoratori e per i numerosi sacrifici fisici ed economici dei quali si sono fatti carico, contribuendo attivamente al raggiungimento di un bilancio positivo. Abbiamo ascoltato discorsi incentrati unicamente sull’ottimo operato della dirigenza e della politica, nulla è stato speso in favore dei lavoratori, che con spirito di sacrificio e abnegazione continuano a lavorare in condizioni difficili, esasperati dalla carenza di personale, che inevitabilmente si traduce in mancata concessione di giornate di ferie e costante e continuo ricorso al lavoro straordinario. Il tutto amplificato dal cattivo funzionamento dell’aria condizionata e scarsa manutenzione dei mezzi, condizioni di viabilità al limite della legalità”.

“Adriano Olivetti diceva che l’uomo avrebbe dovuto trovare nel proprio posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza, aggiungendo che non si può fare il mestiere di manager e non si può dirigere se non si conosce la condizione dei propri dipendenti. Cari dirigenti aziendali e politici, bisogna riconoscere il dovuto rispetto e la giusta considerazione nei confronti del lavoratore che, insieme a una buona classe dirigenziale, è il cuore pulsante di una grande società. Voglio altresì ringraziare a nome mio e della sigla sindacale che rappresento, tutti i lavoratori che con dedizione e impegno affrontano quotidianamente una situazione difficile in nome di quel senso di responsabilità che li anima. Grazie colleghi, noi sappiamo quanto valiamo”.