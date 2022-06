Offerte di lavoro, si cerca assistenza part time per un uomo anziano autosufficiente

Offerta di lavoro per la ricerca di una figura che possa occuparsi dell'assistenza part time per un uomo anziano autosufficiente.

Si cerca a Pescara una persona che possa assistere part time un uomo anziano autosufficiente che vive solo e ha importanti problemi di salute.

La persona da assistere risiede in zona porto nord.

La retribuzione e l'inquadramento sono quelli previsti dai termini di legge per questa mansione. Per informazioni ci si può rivolgere a Francesca, telefono 3485153911 o via mail scrivendo a gemimaf@gmail.com