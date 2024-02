Cerba HealthCare cerca infermieri e operatori front-office/segreteria anche in Abruzzo

Previsti nuovi inserimenti da parte di Cerba HealthCare che cerca infermieri e operatori front-office/segreteria anche in Abruzzo.

Il gruppo della diagnostica ambulatoriale e delle analisi cliniche conta in Italia oltre 2.000 addetti, più di 400 strutture nel 2024 prevede nuovi inserimenti in ambito sanitario e corporate.

Entreranno a far parte di un gruppo internazionale orientato all’innovazione, alla digitalizzazione e alla crescita delle risorse attraverso la formazione.

Cerba HealthCare Italia continua a crescere e offre sempre più opportunità di lavoro. Il gruppo, attivo nell’ambito della diagnostica e nelle analisi cliniche di laboratorio, presente in 16 regioni con più di 400 strutture tra poliambulatori, laboratori analisi e punti prelievo, nel 2024 offrirà opportunità di carriera in ambito sanitario e corporate, su gran parte del territorio nazionale e anche in Abruzzo e Molise. Le posizioni aperte: 13/ Puglia, Molise, Campania, Abruzzo, Lazio, Veneto, Toscana – Infermieri; 12/ Molise, Puglia, Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Veneto – Front-office/segreteria.

«La mission di Cerba HealthCare è focalizzarsi sul paziente supportandolo al meglio in tutto il percorso assistenziale», spiega Francesco Forziati, Group Human Resources Director Italia di Cerba HealthCare, «per farlo siamo alla ricerca di talenti che operino nelle strutture ambulatoriali». Come si legge in una nota del gruppo, «far parte di Cerba HealthCare dunque vuol dire contribuire in prima persona alla costruzione di un gruppo di eccellenza, solido e proiettato al futuro. «Lavorare con noi – afferma Forziati – vuol dire soprattutto contribuire a migliorare la client experience e la qualità dei nostri servizi per offrire a ciascun individuo soluzioni all’avanguardia. L’impatto positivo che generiamo verso i nostri pazienti è frutto di passione, continuo aggiornamento e ricerca. Innovazione e digitalizzazione sono alla base del nostro approccio: la nostra expertise combinata con le nuove tecnologie ci garantisce una posizione di leadership nel settore Healthcare».

Per conoscere nel dettaglio tutte le posizioni aperte e inviare le candidature basta accedere alla Career Page sul sito web www.cerbahealthcare.it

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 47 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 2.000 addetti, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 32 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 5 milioni di pazienti.