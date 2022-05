Assunzioni Arta Abruzzo, pubblicato avviso di selezione per 6 posti a tempo indeterminato

Avviso di selezione pubblica dell'Arta Abruzzo per l'assunzione a tempo indeterminato di sei persone.

Nello specifico, le figure ricercate sono 2 assistenti tecnici, categoria C, Ccnl comparto sanità: per maggiori informazioni basta visionare il bando: https://www.artaabruzzo.it/bando.php?id=343

Per titoli ed esami è prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 1 collaboratore tecnico professionale, categoria D, Ccnl comparto sanità: maggiori informazioni sul bando cliccando su https://www.artaabruzzo.it/bando.php?id=344

Sempre per titoli ed esami, l’assunzione a tempo indeterminato di 2 dirigenti ambientali – ruolo tecnico Ccnl relativo al personale dell’area delle funzioni locali (maggiori informazioni visionando il bando https://www.artaabruzzo.it/bando.php?id=345). Infine, sempre per titoli ed esami l’assunzione a tempo indeterminato di 1 assistente amministrativo, categoria C, Ccnl comparto sanità (https://www.artaabruzzo.it/bando.php?id=346).

Il termine per la ricezione della domanda di partecipazione per ciascun concorso è fissata alle ore 23:59 di lunedì 6 giugno 2022.