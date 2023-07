Città in festa il 29 luglio tra musica in spiaggia e shopping in centro

La Notte dei Serpenti, in programma allo stadio del mare il 29 luglio con Gianluca Grignani ed Enrico Melozzi, potrebbe essere abbinata a un'apertura serale dei negozi, in modo da aumentare l'appeal della zona e incrementare il commercio.

È l'assessore comunale Alfredo Cremonese a svelarlo a IlPescara.it: "Abbiamo fatto una riunione con le associazioni di categoria - spiega - e sia loro sia i commercianti ci hanno fortemente richiesto di organizzare una manifestazione dedicata al commercio che preveda l'apertura straordinaria dei negozi a partire dal pomeriggio del prossimo 29 luglio e faccia da "traino" per la Notte dei Serpenti, che porterà di per sè tantissime persone nel nostro territorio. Lunedì 10 luglio darò mandato agli uffici comunali per verificare la possibilità di allestire micro eventi dedicati ai bambini o alla musica per consentire di passeggiare piacevolmente nel centro commerciale naturale di Pescara. L'obiettivo è di favorire una giornata di cultura e spettacolo, ma anche di commercio".

Per Cremonese l'ipotesi è più che fattibile: "I negozi hanno già dato la loro disponibilità a essere aperti anche fino a tarda sera, e proprio su questo la nostra città inizia a compiere quel passo che a mio parere dovrebbe fare per riuscire ad andare incontro alle esigenze dei turisti: una delle cose che loro mi chiedono, infatti, è proprio l'apertura serale delle attività commerciali perché con queste temperature sono pochi gli avventori che si recano nei negozi durante le ore diurne. La Notte dei Serpenti, su cui il Comune sta lavorando insieme alla Regione, farebbe poi tutto il resto. Questa, dunque, sarebbe un'offerta importantissima per coloro che vengono a trascorrere le vacanze da noi. Sarà una prova che, se dovesse portare risultati interessanti, si potrà ripetere anche in futuro. L'obiettivo è di portare pian piano ad assumere una nuova mentalità che preveda, appunto, anche le aperture serali nella stagione estiva".