Mercatino ittico di Montesilvano: per il rilancio nei box saranno possibili tante attività

Rilanciare il mercato ittico di Montesilvano. E' l'obiettivo del presidente della commissione commercio del Comune di Montesilvano Claudio Daventura che insieme dell'assessore al commercio Francesco Di Pasquale, ha portato il tema in discussione. La volontà, si legge in un post pubblicato su facebook dall'amministrazione, è quello di “cercare una soluzione in vista del nuovo bando che possa dare un nuovo slancio e una ritrovata vivacità al piccolo plesso costiero. La piccola pesca locale è in difficoltà. Il mercato ittico sul lungomare è nato per i pescatori, ma oramai sono rimasti in pochi e spesso le postazioni rimangono con la serranda chiusa: attualmente sono solo 4 su 10 i box occupati ed è inaccettabile lasciare la struttura inutilizzata”. Ad illustrare la modifica al regolamento con cui si intende rilanciare il mercatino è stato Di Pasquale. Al centro della discussione, in particolare, l'articolo 8. “Tale modifica apre nuovi orizzonti e allarga la maglia delle possibilità di utilizzo della struttura: in particolare si amplia la platea dei fruitori che possono partecipare al prossimo bando. Oltre ai natanti di piccola pesca di Montesilvano, infatti, possono usufruire della struttura anche i natanti di piccola pesca dei comuni limitrofi di Pescara e di Silvi Marina. Loro hanno la priorità, ma le modifiche al regolamento aprono alla possibilità di utilizzo del mercatino verso attività collaterali, legate alla piccola pesca sia a livello alimentare che commerciale, affinché non venga snaturata la vocazione del luogo”, spiega la nota.

“Vanno in questa direzione sia le piccole gastronomie d’asporto come ad esempio friggitorie, paninoteche, o altre attività di somministrazione take-away purché mantengano il proprio core business nel pescato, sia di attività commerciali come dei punti vendita di attrezzature legate al mondo della pesca: canne, reti e quant'altro. Inoltre, i box del mercatino potranno essere utilizzati anche da associazioni, come 'campagna amica', per la vendita dei prodotti a km zero. Questa nuova vitalità e voglia di rilanciarsi del mercato potrebbe manifestarsi altresì nel periodo estivo attraverso serate di intrattenimento serale a base di buon cibo e un po' di musica. Le soluzioni non mancano – conclude l'amministrazione , l'uscita imminente del bando apre a numerosi scenari tutti con lo stesso obiettivo: portare una ventata di freschezza a un luogo simbolo di Montesilvano”.