"Diamo vita al nostro quartiere", l'iniziativa di Carola Profeta per incentivare gli acquisti a Km 0

Carola Profeta, responsabile del Caf Patronato di viale Kennedy, lancia l'iniziativa "Diamo vita al nostro quartiere" per incentivare gli acquisti a Km 0. "Sono stati davvero numerosi gli esercizi commerciali e bar che hanno aderito - spiega Profeta - Una parte di Pescara ha riscoperto la bellezza e l'autenticità della bottega, almeno per il periodo natalizio: da viale Kennedy a piazza San Francesco, da via del Milite Ignoto a viale Muzii, potete trovare affissa in vetrina una locandina che ho ideato per i miei 'colleghi'. Comprare sotto casa significa acquistare prodotti di prima scelta, sostenere l'ambiente, non subire lo stress del parcheggio, supportare i piccoli commercianti ed esercenti, vantare un'originale confezione regalo (non sempre possibile nei centri commerciali), avere un sorriso solo per te, essere accolti nel negozio e sperimentare la gioia di sentirsi chiamare per nome".

Tutto questo perché, evidenzia Profeta, "anche quando si fa un acquisto si è persone, non un numero: ed ecco che proprio in questi momenti è possibile riscoprire una socialità che sembra venire meno quando si tratta di fare compere soprattutto nei periodi di festa. 'Acquistare sotto casa' significa anche liberarsi dalla fretta del 'last minute' e regalarsi una passeggiata, un momento tutto per sé, senza dimenticare che dietro quelle attività ci sono tante famiglie oltre ad una cura speciale nei confronti del cliente. Grazie a tutti i commercianti che hanno aderito", conclude Profeta, "ma grazie, soprattutto, a tutti coloro che hanno deciso di dare nuova vita alla bottega sotto casa".