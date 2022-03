Expo Dubai, Imprudente: "Grande successo del territorio, siamo orgogliosi"

Ventidue imprese e oltre cento prodotti: questi i numeri dell'Abruzzo all'Expo di Dubai. Soprattutto tanti contratti chiusi e altri che si chiuderanno, con le menzioni su web e social duplicate tra il 7 e il 12 febbraio, i giorni dell'esposizione, e citazioni e recensioni delle nostre eccellenze enogastronomiche su prestigiose riviste internazionali. Un quadro cui si aggiunge il sentiment fortemente positivo nei cinque continenti. A scattare la fotografia, tutta positiva, di “Abruzzo sostenibile nell'agrifood”, spedizione curata dall'Arap (Azienda regionale attività produttive), sono il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente e il direttore generale dell'Arap Antonio Morgante. Numeri e riscontri, quelli di cui parlano, emersi dal monitoraggio effettuato dalla piattaforma informatica attivata già dal mese di novembre per verificare la penetrazione e la diffusione del marchio Abruzzo sul web e sui social. Tanti i prodotti portati a Dubai, dallo zafferano al tartufo, passando per olio, vino, ortofrutta, pasta secca e fresca, pasticceria e gelateria, ma anche l’antica arte della falconeria, le aree protette, il cicloturismo con via verde della costa dei Trabocchi e l’iposmia del Gran Sasso e Monti della Laga.

“Per la prima volta – dichiara Imprudente – quella che stata una tappa importante del processo di internazionalizzazione che stiamo avviando con forza e convinzione e in modo strutturato, è stata oggetto di un monitoraggio, con un approccio scientifico e manageriale, con un strumento tecnico certo utile a fotografare i risultati, cosa mai fatta finora. Questi dati saranno ora fondamentali in futuro anche per poter aggiustare il tiro, in termini di strategie di promozione e comunicazione, e di mercati da aggredire e conquistare”. “A Dubai – aggiunge il vicepresidente - abbiamo toccato con mano la grande attenzione, da parte dei player internazionali internazionali per i nostri prodotti, legati ad una terra che può vantare un grande valore aggiunto in termini di qualità ambientale. Un ottimo viatico di un percorso di internazionalizzazione, che deve vedere la piena sinergia del sistema pubblico, con la Regione e Arap in prima fila, e di quello privato, con un salto di qualità, anche culturale, complessivo che possa davvero e finalmente favorire l’affermazione delle nostre eccellenze nel mondo”.

“Il dato che emerge in modo inequivocabile – spiega Morgante – è che le menzioni della parola chiave Abruzzo, quindi il brand Abruzzo, che noi abbiamo legato ai prodotti portati a Dubai, hanno avuto un primo picco all’inizio della missione intorno al 27-29 gennaio, per poi esplodere letteralmente nella settimana dal 7 al 12 febbraio, restando alta fino a fine febbraio. Circa i tre quarti delle menzioni provengono dal web, il resto dai social. Questo significa che si tratta di menzioni qualificate da parte di testate giornalistiche, siti specializzati, da parte degli stessi canali di comunicazione dell’Expo. Non avevamo dubbi che Dubai era per noi una vetrina planetaria – sottolinea -, e infatti i dati ci dicono che le menzioni sono arrivate non solo dalla penisola arabica, ma da decine di paesi nel mondo, e dai cinque continenti. Particolare interesse hanno suscitato la gelateria e la falconeria, che nei paesi arabi vanta molti appassionati. Parole chiave molto gettonate, associate a quella di ‘Abruzzo sostenibile’ e ‘agrifood’, sono state poi ‘pizza’, ‘spaghetti’, ‘vino’ e ‘panettoni’. Va poi rimarcato che il sentiment è estremante positivo: per l’Abruzzo e le sue eccellenze le recensioni sono state del tutto lusinghiere. Anche le singole imprese presenti a Dubai, che abbiamo preso a campione, hanno visto moltiplicare le menzioni, sempre nel periodo considerato”.