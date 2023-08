Oltre 6.200 imprese finanziate dalla Fira negli ultimi 2 anni

Sono oltre 6.200 le imprese che la Fira (Finanziaria Regionale Abruzzo) ha finanziato negli ultimi 2 anni. “Continua l’azione di FIRA a sostegno delle micro piccole medie imprese e dei professionisti abruzzesi – commenta il presidente Giacomo D’Ignazio – Negli ultimi due anni, non solo abbiamo portato avanti, insieme alla Regione Abruzzo, misure già in essere, rifinanziandole e mettendo a disposizione delle aziende nuove risorse, ma abbiamo ideato e realizzato nuovi fondi e bandi che rispondessero alle esigenze più stringenti delle imprese e dei professionisti. Oltre ai settori ‘tradizionali’, abbiamo pensato al turismo, allo sport, alla formazione, tutti ambiti che hanno un ruolo specifico nello sviluppo socio-economico della nostra regione. L’ascolto e l’interazione costante con tutti gli attori dell’economia e del fare impresa abruzzesi ci consente di operare nella direzione giusta, creando sempre nuove opportunità per le nostre aziende”.

Tra le misure erogate nell'ultimo biennio figurano Piccolo Prestito, concessione di contributi in conto interessi a tasso zero alle imprese abruzzesi, per prestiti da 10 a 15mila euro, e Restart Fare Impresa, sostegno all’accesso al credito delle Micro Piccole Imprese e dei professionisti ricadenti nel territorio del cratere sismico 2009. C'è inoltre Una Tantum, sostegno alle ditte individuali, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con un fondo perduto a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia da Covid 19. E ancora Abruzzo Fri Start, incentivi diretti per l’attuazione di progetti di investimento in Abruzzo.

Ma la Fira è stata altresì attiva nel Sostegno alle imprese operanti nel settore Turismo per il miglioramento della ricettività e degli standard di qualità delle strutture ricettive, senza dimenticare il Fondo di garanzia Pmi, un sostegno alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti abruzzesi con difficoltà di accesso al credito bancario per l’attuazione di piani di impresa, finalizzati allo sviluppo aziendale e/o al capitale circolante.

Da non dimenticare, infine, il Caro energia impianti sportivi al chiuso, con contributi a favore di gestori di impianti sportivi accessibili al pubblico, al chiuso, per combattere il caro energia nelle strutture fortemente energivore, e il Microcredito - Avviso Liquidità per il sostegno alla liquidità aziendale, che ha visto 659 aziende finanziate con una dotazione di oltre 9 milioni di euro.