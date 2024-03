Giovane imprenditore di Spoltore vince un premio per il progetto di un eco-camping sostenibile

Un giovane imprenditore di Spoltore, Andrea Di Domenico di 26 anni con Petra eco-camping, struttura ricettiva open air alternativa e totalmente eco-sostenibile da avviare nel piccolo comune di Pescosansonesco si è aggiudicato il terzo premio di startup assegnato nell’ambito dell’edizione 2023 del Campus Restartapp, promosso e realizzato da fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con fondazione Compagnia di San Paolo, capofila di un partenariato composto da Ente Parco del Beigua, Comune di Sassello,Comune di Campo Ligure, Coopfond Spa, Legacoop Liguria e fondazione De Mari, con un contributo di fondazione Carige.

Attraverso le attività e i servizi pensati per i propri ospiti, Petra eco-camping si propone di offrire un’esperienza autentica di integrazione e scoperta dei luoghi e della comunità locale del piccolo comune di Pescosansonesco, all’interno del parco del Gran Sasso. La scelta di dare vita ad una realtà eco-sostenibile si concretizza non solo nel prestare la massima attenzione ai temi dell’ambiente e dell’ecologia ma soprattutto nel trasmettere la sensibilità per gli aspetti culturali e per il sostegno dell’economia locale. Ogni attività proposta è studiata per creare un dialogo tra gli ospiti e le risorse del territorio di Pescosansonesco. Tutte le attività proposte sono frutto di collaborazioni con gli operatori economici locali, esperte guide alpine e le Istituzioni del territorio. All’offerta turistica ed esperienziale di Petra eco-camping si aggiunge la possibilità, unica nel suo genere, di poter partecipare a lezioni/esercitazioni di arrampicata sportiva sulle falesie, palestre naturali di arrampicata. Uno degli obiettivi futuri dell’impresa è diventare un punto di riferimento per gli arrampicatori del centro Italia e non solo, dando vita a un vero e proprio “Festival dell’arrampicata”. L’edizione 2024 di Restartapp si svolgerà a L’Aquila dal 1° luglio al 4 ottobre 2024 – con una pausa intermedia dal 5 agosto al 1° settembre.