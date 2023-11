La Fater è l'azienda abruzzese con il maggior fatturato: la classifica di Mediobanca

La Fater è l'azienda con il più alto fatturato in Abruzzo. A dirlo il rapporto Mediobanca che analizza le dichiarazioni delle principali società e aziende sul territorio. L'impresa che recentemente ha posto la sede a Spoltore, è la prima di una lista che ha permesso di analizzare lo stato imprenditoriale del territorio abruzzese: la Fater nel 2022 secondo il rapporto ha raggiunto un fatturato di 914 mln di euro. Seguono la De Cecco (620), Pilkington (529), LFoundry (288), Tosto (284), Denso (241), Pelliconi (150), Metallurgica Abruzzese (100), Aran (89). Sul fronte bancario sono solo le Bcc a rientrare in questo schema per totale attivo tangibile: Pratola Peligna (827), Cappelle (615), Abruzzi e Molise (469), Adriatico Teramano (82), Basciano (206).

A livello nazionale, sempre il rapporto Mediobanca ha certificato che in Italia sono le aziende energetico petrolifere a controllo pubblico a occupare i primi posti della classifica: Enel (135,7 mld), Eni (132,5 mld) e GSE (120,6 mld). Anche la quarta posizione è occupata da un operatore del comparto energetico, Edison (29,6 mld).