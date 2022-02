Aperta all'Expo di Dubai la settimana di eventi ed esposizioni sull'Agrifood abruzzese

È stata aperta con un video suggestivo di presentazione dell'Abruzzo la settimana dedicata all'Agrifood regionale all'expo di Dubai. Presenti, fra gli altri, all'inagurazione che si è tenuta all'Hotel Hilton il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, il console italiano a Dubai Finocchiaro oltre a Giuseppe Savini, presidente dell’Azienda regionale per le attività produttive (Arap), il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Mauro Febbo, e il direttore generale di Arap, Antonio Morgante.

Imprudente ha dichiarato:

“Ad oggi l'Abruzzo si presenta agli occhi del mondo, con prodotti della nostra terra unici e di qualità eccezionale, espressione della nostra identità, del suo mare e della sua montagna, con tre parchi nazionali, uno regionale e ben 26 aree protette. Un caso unico al mondo, un valore che è fulcro della nostra idea di sviluppo, che mette al centro la qualità del vivere, valore sul quale la Regione sta lavorano con norme ad hoc”.

Sono 22 le imprese presenti per circa 120 eccellenze enogastronomiche che avranno una vetrina mondiale unica per dare la massima visibilità alle peculiarità agroalimentari che la nostra regione offre, e vuole favorire nuove relazioni istituzionali e commerciali, un incontro fra domanda e offerta coinvolgendo buyers, stampa internazionale, influencer, consulenti, chef e imprenditori dell’agrifood già operanti in Medio Oriente, e in altre aree del mondo presenti a Dubai per conquistare l'interesse e la fiducia per prodotti come tarfuto, olio, vino, ortofrutta, miele, pasta secca e fresca e pasticceria. Il vicepresidente della Regione ha proseguito:

“L'Expo di Dubai è solo il primo passo, per una una decisa ed efficace azione di internazionalizzazione delle imprese e di conquista di nuovi mercati per il nostro agrifood di eccellenza e da cui dipende il futuro della nostra terra" mentre il console Finocchiaro ha aggiunto che l'Abruzzo sa coniugare la tradizione culturae con l'innovazione e la credibilità, in sinergia con il senso dell'Expo 2020: "L'Expo terminerà a marzo, ma è solo un primo passo, una vetrina di eccezione, come Consolato, come sistema Italia, daremo il massimo supporto per accompagnare le imprese abruzzesi nel processo di affermazione in nuovi mercati, e di internazionalizzazione”. Mauro Febbo, capogruppo di Forza Italia alla Regione:

“L’Abruzzo è ancora poco conosciuto eppure siamo la Regione verde d'Europa, vantiamo una agricoltura che nel tempo si è progressivamente specializzata ed è in crescita. Siamo la regione più industrializzata del Centro sud, con le eccellenze rappresentate dai comparti dell'automotive, del farmaceutico e appunto dell'agricoltura. Per noi, questo Expo rappresenta una sfida volta ad aprire nuovi orizzonti e nuovi mercati. Tenuto conto che con l'istituzione della Zona economica speciale, la Zes, sarà più facile attrarre importanti investimenti”.

Savini ha ringraziato lo staff Arap aggiungendo che all'Expo si trova qualità in tutto ciò che viene proposto, e dunque si tratta di un'occasione unica per l'Abruzzo per farsi conoscere ed apprezzare nelle sue eccellenze enogastronomiche. Il direttore Arap Morgante ha concluso:

“A questo evento lavoriamo da giugno scorso, ed ora contiamo di raccogliere i frutti, a beneficio delle nostre imprese e del sistema Abruzzo, tenuto conto che le nostre realtà imprenditoriali non hanno in media grandi dimensione, e dunque la parte pubblica deve supportarle in particolare nei processi di internazionalizzazione e conquista di nuovi mercati. L’obiettivo della presenza all’Expo, in ogni caso non è rafforzare la presenza solo a Dubai, ma guardare all’interno mondo"

Ecco le 22 imprese, di cui 11 in presenza, protagoniste a Dubai: Cooperativa altopiano di Navelli Zafferano dell’Aquila, Vini Casalbordino, Tenuta Sant’Ilario, Cantina Vigna Madre, Cantina Terzini, Rustichella d’Abruzzo Pastificio artigianale, Tenuta Tre Gemme, Frantoio Ranieri, Cantina Orsogna, Pignatelli Tartufi, Azienda Agricola Core Giuseppe, Azienda Agraria Domenico Ricciconti, Azienda Agricola Contesa, P&C Italian Style – Anzellotti, Tenuta Collefrisio, Azienda Agricola Genuina, Azienda Agricola De Juliis, ADI Apicoltura, Chiusa Grande, La Casa di Nanni, Casal Thaulero e Citra.