Consegnato il nuovo elicottero Aw109 Trekker all'azienda pescarese Hoverfly, è il primo in Italia

Si chiama Aw109 Trekker ed è un nuovo elicottero bimotore leggero e il primo in Italia è stato consegnato all'azienda di Pescara Hoverfly.

È il più recente tra gli elicotteri bimotore leggeri di Leonardo ed entra nel mercato italiano con la prima unità consegnata a Hoverfly.

L’operatore pescarese, leader nel settore del trasporto executive, lo utilizzerà per servizi charter dalla sua base di Bellizzi, in provincia di Salerno.

Con l’arrivo dell’Aw109 Trekker Hoverfly, operatore che da tempo opera modelli di elicottero di Leonardo come l’Aw109 Grand/GrandNew e Aw139, mira ad ampliare le proprie capacità nel trasporto passeggeri, beneficiando di una combinazione di prestazioni al top nella categoria e dell’ampio spazio in cabina facilmente accessibile attraverso i grandi portelloni scorrevoli laterali. Tali caratteristiche sono condivise dalle altre varianti dell’Aw109, modello popolare tra gli operatori di trasporto corporate in Italia e all’estero. A queste peculiarità distintive il Trekker però aggiunge una maggiore capacità di carico, una nuova avionica digitale e il carrello di atterraggio a pattini per poter operare agevolmente su terreni non preparati, il tutto con un eccellente rapporto costo/efficacia.

«L'acquisto del nuovo Trekker», dice Saturnino De Cecco, presidente di Hoverfly, «rappresenta un ulteriore consolidamento dei rapporti con Leonardo e costituisce la base per una futura revisione della flotta aziendale legata anche alle richieste del mercato per attività di training. Il nuovo elicottero in versione utility nasce per l'impiego nel trasporto pubblico passeggeri ma dispone altresì di tutte le predisposizioni per un suo impiego in missioni Offshore ed Hems (emergency medical service)».

Hoverfly opera da oltre 10 anni nel settore elicotteristico fornendo un esclusivo e qualificato servizio di trasporto passeggeri garantito dall'impiego di una variegata flotta di elicotteri in configurazione executive e da una attenta manutenzione e gestione dell'aeronavigabilità. Con basi distribuite capillarmente su tutto il territorio italiano, tra cui Milano, Firenze, Roma, Salerno e Napoli, la compagnia soddisfa in maniera efficace e puntuale le esigenze di una clientela alla continua ricerca di soluzioni di trasporto comode veloci e sicure.