Pescara terza città più "risparmiosa" d'Italia a febbraio: scende il costo della vita

Nel mese di febbraio la città di Pescara è stata la terza città più “risparmiosa” del Paese con un taglio delle spese medio per le famiglie di 156 euro annui e cioè una deflazione al meno 0,7 per cento. A farle compagnia tutta la Regione che si è piazzata seconda tra quelle dove si è speso meno con 43 euro di risparmio e un meno 0,2 per cento di deflazione.

Il dato emerge dai dati Istat sull'inflazione di febbraio elaborati dall'Unione nazionale consumatori che ha stilato la top ten delle città con oltre 150mila abitanti più care d'Italia e dove, in sostanza, il costo della vita aumenta. A riportare la notizia è l'Agenzia Dire.

Tra queste non c'è dunque Pescara che in bassa classifica è in compagnia di Campobasso, al primo posto, dove si registra un -0,9 per cento di deflazione e un risparmio medio per famiglia di 186 euro l'anno. Appena sopra la nostra città e cioè sul secondo gradino del podio delle città più “risparmiose” c'è quindi Imperia con lo 0,7 per cento in meno e un risparmio di 147 euro.

Nella classifica dove l'inflazione a febbraio è cresciuta di più ci sono al primo posto Bolzano (più 1,7 per cento e una spesa base annua di 492 euro), Brindisi (più 2,1 per cento e una spesa di 398 euro a famiglia) e Napoli (più 1,7 per cento pari a una spesa su base annua di 375 euro, 31 euro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso”.

Chiudono la top ten Venezia (più 1,4 per cento e una spesa di 369 euro), Trieste (più 1,4 per cento pari a una spesa annua per famiglia di 342 euro), Firenze (più 1,3 per cento e 340 euro di spesa media), Bologna (più 1,2 per cento con una spesa media di 334 euro), Pisa (più 1,3 per cento e 332 euro di spesa media annua), Rimini (più 1,2 per cento per 326 euro) e infine Alessandria (più 1,3 per cento pari a 325 euro di spesa media per famiglia).