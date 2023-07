Al convegno della Zes il ministro Urso, il presidente Marsilo: "L'Abruzzo si conferma grande attrattore per le imprese"

C'era anche il ministro per le imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al convegno sulla Zes (Zona economica speciale) tenutosi nel museo delle Genti d'Abruzzo. Con lui il presidente della Regione Marco Marsilio e il commissario straordinario Mauro Miccio per un confronto su quanto fatto in una anno tra istituzioni, esperti e tutti i soggetti coinvolti.

Proprio Marsilio è tornato a ribadire come la Zes sia “uno degli strumenti capaci di rendere più attrattiva la nostra economia soprattutto attraverso la semplificazione amministrativa, ma non è certamente l'unico e non può rivelarsi nemmeno particolarmente decisivo. Questo – ha spiegato - perché la legge concede soltanto incentivi fiscali in una misura, peraltro, più ridotta in Abruzzo, che è Regione in transizione, rispetto alle regioni del sud che sono ancora nell'Obiettivo 1”.

“In ogni caso il buon lavoro del commissario Miccio e la grande capacità del tessuto industriale e imprenditoriale abruzzese - ha precisato Marsilio - stanno producendo un'attrazione importante di imprese. Non a caso sono state aperte nuove attività, si stanno rafforzando investimenti in attività anche storiche e importanti di multinazionali presenti nelle aree Zes. Si tratta di un terreno che dobbiamo continuare coltivare ed oggi abbiamo fatto il punto della situazione con il ministro Urso insieme a tutte le istituzioni coinvolte, ai privati interessati da questi progetti ed alle associazioni di categoria”.

Intanto, gli interventi che sono stati finanziati con il pnrr per migliorare l'accessibilità e la logistica delle aree Zes, come i porti e l'interporto di Manoppello, sono stati tutti appaltati entro il 30 giugno e cioè nei termini previsti. “La cosa importante – ha concluso il presidente - è che l'Abruzzo stia rispettando i tempi del pnrr rispondendo in maniera eccellente alle esigenze del territorio”.

Ad organizzare il convegno è stata la camera di commercio Pescara-Chieti.