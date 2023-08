Confartigianato sulle Naiadi e sui voli Ita: "Serve una visione nuova per la nostra città"

Pescara ha bisogno di una programmazione nuova per il futuro, una visione che possa portare benefici all'economia a breve e medio termine. A dirlo il presidente provinciale di Confartigianato Imprese di Pescara, Giancarlo Di Blasio, in merito a due argomenti particolarmente caldi in queste settimane sul territorio, ovvero la cancellazione del volo Pescara - Milano di Ita Airways e la chiusura delle Naiadi:

"È una Pescara bloccata quella con cui, nell'ultimo anno, si confrontano le categorie produttive: vittima non solo di quella crisi strutturale che ancora attraversa tutto il Paese, ma di una serie di elementi contingenti che giorno dopo giorno sacrificano lo sviluppo. I trasporti innanzitutto, con i problemi collegati al raddoppio della Pescara-Roma che a causa dei tempi lunghi non potrà più essere finanziato con i fondi Pnrr. Arriveranno invece, sostiene il Mit, quelli per lo sviluppo e la coesione territoriale.

Oggi Pescara e l'Abruzzo intero pagano la mancanza di investimenti, radicata nel corso del tempo, sulle strutture strategiche, la poca attenzione alla manutenzione, la disattenzione alla programmazione. La ferrovia che attraversa l'Appennino, collegamento funzionale tra i due mari, oggi è di fatto inesistente sia a livello commerciale, di passeggeri, che per il trasporto merci. Questo rende la gomma l'unica risorsa praticabile però in un sistema viario che soffre oggi, sia in direzione Nord-Sud che verso il Tirreno, di rallentamenti per la serie infinita di cantieri. A questo si aggiunge l'annullamento, o sospensione che dir si voglia, dello storico volo tra Pescara e Milano. Una rotta in perdita per Ita, ma in realtà un collegamento essenziale tra la nostra città e le importanti realtà produttive lombarde. Pescara deve mantenere aperta la sua porta veloce verso Milano per non restare economicamente isolata. Un isolamento che peserebbe in maniera rilevante sull'occupazione del territorio, già penalizzata da una serie di scelte che non hanno tenuto conto di chi ha investito in comparti che altrove sono volano di sviluppo e qui segnano il passo".

Di Blasio poi sulla questione delle Naiadi lancia un appello:

"Le Naiadi non sono soltanto il simbolo della storia sportiva di Pescara ma un formidabile centro di formazione e una risorsa qualificata sia nel settore agonistico che in quello della salute e del wellness letteralmente abbandonato al suo destino. Oggi parliamo di chiusura e di perdita dell'occupazione mentre dovremmo trovarci di fronte al progetto di riqualificazione di una struttura che avrebbe potuto costituire una vera ricchezza per la città, se valorizzata in maniera innovativa. Pescara deve avere una visione e deve essere una visione di sistema, che connetta tra loro tutte le forze positive del territorio per creare un asse turismo-commercio-produzione di qualità che sia supportato dalle necessarie infrastrutture e da investimenti concreti. Solo così sarà possibile guardare con più sicurezza al futuro".