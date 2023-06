Il Comune di Catignano vince il premio del Codacons per la valorizzazione delle eccellenze locali

Importante riconoscimento per il Comune di Catignano da parte del Codacons, che ha deciso di premiare l'amministrazione comunale per il “Piccolo Comune amico”, progetto realizzato dal Codacons - in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del ministero delle imprese e del Made in Italy - per promuovere lo sviluppo dei comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Il Comune di Catignano è risultato vincitore nella sezione “Piccolo aeroporto Amico” (Premio realizzato in collaborazione con l’Ente nazionale per l’aviazione civile, relativo ai Comuni nelle cui prossimità è presente un aeroporto, e che si siano impegnati nella riqualificazione e valorizzazione del centro aeroportuale) grazie all’Abruzzo Airport, che valorizza il territorio dell’aeroporto offrendo ai suoi visitatori manifestazioni di grande interesse a cui prendere parte. Tra queste si ricorda “Catignano e la sua cultura neolitica", un importante momento di promozione culturale e turistica dell’intero territorio della vallata del Nora.

Il 12 luglio alle ore 9:30 si terrà a Roma nel palazzo Rospigliosi la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio “Piccolo comune amico” che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.