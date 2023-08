Coldiretti elogia il decreto contro la peronospora a tutela dei vigneti abruzzesi 

Coldiretti Abruzzo definisce "una boccata di ossigeno per le aziende abruzzesi attaccate da peronospora" il decreto varato nel consiglio dei ministri del 7 agosto che contiene, tre le altre cose, misure urgenti per le aziende vitivinicole colpite da questa malattia delle piante, alimentata da eccessi di pioggia e caldo umido. A beneficiare del provvedimento – del quale non si conoscono ancora le dotazioni finanziarie – saranno le imprese che non possono contare su risarcimenti derivanti da assicurazioni o fondi mutualistici.

“Le Regioni interessate dal fenomeno dovranno predisporre la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità della calamità – dice Coldiretti – Un provvedimento importante in una situazione che, quest’anno, vede un crollo importante della produzione di vino proprio a causa degli effetti del clima. La produzione vinicola è trainante nell’economia regionale e muove un indotto importante anche a causa della sempre più alta specializzazione delle cantine”.

Coldiretti ricorda inoltre che l’emergenza peronospora nella nostra regione ha riguardato tutte le province, con danni che per il Pescarese si attestano dal 30% al 40%. “È necessario ora - sottolinea Pier Carmine Tilli, presidente di Coldiretti Chieti - che la Regione si attivi immediatamente e deliberi la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. È un'opportunità che non possiamo permetterci di perdere per il bene di uno dei settori più importanti dell’economia provinciale e regionale”.