L'allarme della Cna sull'erosione della spiaggia a Silvi: "Situazione drammatica a poche settimane dalla stagione balneare" [FOTO]

Allarme erosione per un tratto di costa a Silvi marina. A lanciare l'appello è la Cna balneatori è Carlo Costantini, dirigente dell’associazione, che parla di una situazione drammatica a poche settimane dall'avvio della stagione balneare e turistica, chiedendo un intervento immediato a Regione, al Comune ed a tutti gli altri soggetti istituzionale che abbiano un ruolo nella vicenda. Il tratto di spiaggia quasi cancellato dal mare è quello fra gli stabilimenti “Il Lido”, “Il Puntino”, “Forza 7”, “La Darsena” e il Circolo Nautico dove l'arenile è praticamente scomparso.

"In attesa che si concludano i lavori e le opere di difesa della costa, chiediamo subito una soluzione-tampone per affrontare l'imminente stagione balneare. Al momento, questo tratto di costa è soggetto a una fortissima erosione: si vede l'acqua salire sul lido, e con l'abbassamento del livello della spiaggia l’acqua arriva addirittura a lambire le strutture. Così non si può certo andare avanti".

Costantini evidenzia come serva subito una soluzione con un ripascimento rapido, per permettere agli stabilimenti di poter svolgere l'attività nei prossimi mesi, altrimenti potrebbero essere costretti a rimanere chiusi non avendo a disposizione spiaggia per le installazioni estive.