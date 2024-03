La Cna sui bonus edilizi: "Incomprensibile la nuova stretta del governo"

«Il decreto approvato, a sorpresa, dal consiglio dei ministri rappresenta l’ennesimo durissimo colpo al settore delle costruzioni».

A dirlo è la Cna Nazionale che critica la scelta dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

«Cancellare la cessione del credito e lo sconto in fattura alle residue fattispecie per i bonus edilizi che ancora potevano utilizzare l’opzione evidenzia un grave approccio del governo nei confronti di un comparto che assicura un contributo rilevante all’economia del Paese», si legge in una nota.

Poi la Cna aggiunge: «Il provvedimento colpisce gli interventi che riguardano gli enti del terzo settore e quelli di ricostruzione nelle zone colpite da terremoti. Si tratta di lavori che hanno un elevato valore sociale e un limitato impatto sui conti pubblici, per cui è incomprensibile la decisione del consiglio dei ministri.

Inoltre, l’esecutivo continua a produrre norme restrittive nei confronti del settore delle costruzioni, generando caos e incertezza per le imprese e i committenti. La nuova stretta avrà pesanti effetti sul settore che si stava adeguando alle residue opportunità previste nell’ultima legge di bilancio. In mancanza del testo del provvedimento è impossibile conoscere se, ad esempio, contratti già firmati potranno continuare a utilizzare l’opzione della cessione del credito.

L’ennesimo giro di vite e la disordinata exit strategy dal Superbonus rischiano di gettare nuovamente il settore delle costruzioni in una crisi pesante».