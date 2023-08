Confcommercio e Assipan sulla chiusura del panificio Cipollone: "Se ne va un pezzo di storia della città"

In una nota congiunta Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara, e Roberto D’Intino, presidente di Assipan, esprimono tutto il loro rammarico per la chiusura del panificio Cipollone di viale Muzii, definendolo "punto di riferimento per la vendita di pane e dolci nel centro di Pescara".

“La chiusura di un'attività storica - scrivono - rappresenta sempre un dolore perché è un pezzo di storia di città che se ne va. Quella del panificio Cipollone è l’ennesima attività commerciale, oltre che storica, che chiude e abbassa le saracinesche per sempre”. E tutto ciò, "per di più in un momento storico come questo", deve "rappresentare più che mai un momento di riflessione", ammoniscono Padovano e D’Intino, secondo i quali ciò che sta succedendo “testimonia la crisi del settore del commercio e artigianato”.

Oggi, infatti, "mestieri come il fornaio sono sempre meno appetibili per vari motivi, tra cui il lavoro notturno. Vi è poi la mancanza di formazione, inoltre i consumi non sono più quelli di qualche hanno fa e la gdo (grande distribuzione, ndr) ha modificato le occasioni d’acquisto: tutto questo fa sì che cedere un'attività storica, ma imperniata su modi e tempi di lavoro che i giovani di oggi non accettano più, è molto difficoltoso".

Padovano e D’Intino ammettono che"gli obiettivi della generazione Z sono completamente cambiati. I lavori manuali sono sempre meno appetibili e i messaggi che raggiungono i giovani sono distanti da un lavoro in un panificio e ancor di più dalla sua gestione, che comporta costanza, responsabilità ed è impossibile portare avanti senza una condivisione. Il panificio Cipollone era composto da Adriano e la moglie Enia, ai quali auguriamo una meritata pensione dopo anni trascorsi nello svolgere la meravigliosa Arte Bianca".