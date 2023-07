Carta solidale in arrivo per oltre 1.300 famiglie pescaresi

La carta solidale, beneficio che l’Inps eroga alle famiglie con un Isee non superiore a 15.000 euro e iscritte all’anagrafe della popolazione residente nel Comune, sta per sbarcare anche nella nostra città. Il sindaco Carlo Masci ha fatto sapere, infatti, che «sono in arrivo nelle case dei pescaresi le lettere dell’amministrazione comunale per il ritiro negli uffici postali della carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità. Nella busta sono contenuti il Pin e tutti i dati utili per dotarsi della tessera». L’importo, pari a circa 382,50 euro, potrà essere utilizzato per il solo acquisto di beni alimentari e di prima necessità previsti dalla normativa.

La Legge di Bilancio 2023 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Aderisce anche Fiesa Confesercenti: le attività commerciali associate Fiesa supporteranno infatti l’iniziativa attraverso una convenzione in cui si impegnano a predisporre una scontistica aggiuntiva del 15% da attuare mediante riduzione immediata del conto spesa o riconoscendo un buono utilizzabile successivamente. I negozi aderenti saranno riconoscibili dal logo dell’iniziativa esposto all’ingresso.

In attuazione di quanto disposto dal Decreto ministeriale, l’Inps ha individuato i beneficiari, mentre gli uffici delle politiche sociali hanno provveduto alle verifiche anagrafiche e alla predisposizione delle lettere. «Le famiglie beneficiarie e pertanto in possesso di tutti i requisiti – conclude Masci – sono 1.310. A breve i beneficiari riceveranno una raccomandata con le istruzioni per il ritiro della Carta solidale presso gli sportelli di Poste italiane e sulle modalità di utilizzo della tessera».