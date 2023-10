La Regione lancia una campagna marketing di oltre 5 milioni di euro per promuovere l'Abruzzo negli aeroporti italiani

Una spesa di 5milioni e 200 mila euro da spalmare nel triennio 2023-2025 per promuovere la destinazione Abruzzo negli aeroporti di tutta Italia e, di conseguenza, anche lo scalo pescarese che vuole ulteriormente incrementare i suoi numeri risultati in aumento anche nel mese di settembre.

Questa quella che la Regione stanzierà con apposita delibera. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario sottolineando che anche questa è una risposta a tutti coloro che accusano l'ente di non avere attenzione per la crescita dello scalo. Una polemica che va avanti da mesi e che ha raggiunto il suo culmine con la perdita di diversi voli a cominciare da quello di Ita per Milano-Linate e quello di Torino di Ryanair.

Un piano marketing, ha specificato D'Amario che prevede per il primo anno saranno stanziati 2 milioni e 200mila nel 2023 con il resto del finanziamento che sarà equamente suddiviso nei due anni successivi. La deliberazione con tutti i dettagli, fa sapere, sarà fatta nei prossimi giorni, molto probabilmente sabato 7 ottobre.