Rinnovato il bonus psicologo 2023: aumenta la cifra, diminuisce la platea

Una delle agevolazioni che più ha riscosso successo lo scorso anno è stato il bonus psicologo, che consisteva in una serie di voucher per pagare le sedute di terapia, per un totale di 600 euro massimo. La misura economica è stata riconfermata, ma il bonus psicologo 2023 ha subito qualche variazione.

Innanzitutto il Governo ha stanziato la cifra di 5 milioni di euro, che è molto meno rispetto a quella stanziata nel 2022: 25 milioni di euro. Inoltre lo scorso anno questi soldi sono bastati a coprire a malapena il 10% delle domande presentate. A tal proposito l’Inps ha pubblicato graduatorie, suddivise per regione e provincia autonoma, tenendo conto di Isee e ordine di presentazione.

Nel 2023 il bonus a persona passa, però, da 600 euro a 1500 euro, riducendo notevolmente la platea di utenti che ne potranno usufruire.

Domanda per il nuovo bonus psicologo 2023

Come fare domanda? Basta collegarsi sul sito dell’Inps, autenticarsi tramite identità digitale e inserire la propria richiesta. Attualmente non sono ancora state stabilite delle date per iniziare a caricare i propri dati.

Il bonus è spendibile negli studi dei professionisti accreditati alla piattaforma Inps. Il beneficiario dovrà comunicare il proprio codice univoco alfanumerico per attivare il bonus psicologo.